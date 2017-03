Tóm gọn nhóm ‘quái xế’ náo loạn đường phố

9 đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 4 – hơn 12 triệu đồng/người. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn áp dụng biện pháp tước giấy phép lái xe hai tháng, tạm giữ phương tiện đối với một số người có dấu hiệu vi phạm nặng.







Chín “quái xế” bị đưa ra xử phạt hành chính công khai.

Đại tá Lê Ngọc Hữu – Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết: “Để kiềm chế giảm về số vụ và thiệt hại do TNGT gây ra và đẩy lùi nạn đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, chúng tôi kêu gọi khi phát hiện các đối tượng tụ tập sử dụng xe mô tô có đặc điểm như: Không bửng, không đèn chiếu sáng, thay đổi kết cấu, không biển số…thì người dân nên báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý”.

Đại diện gia đình cũng như các “quái xế” cũng đã cam kết không tái phạm.