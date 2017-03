Tóm gọn ổ buôn bán gần 10 kg ma túy

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào lúc 15 giờ ngày 11-11 tại sân chung nhà số 1 ngách 103 ngõ 283 Trần Khát Chân (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng), Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với Công an phường Bạch Mai, Thanh Nhàn bắt quả tang một ổ nhóm buôn bán ma túy trái phép.

Hai đối tượng bị bắt trong vụ này là Nguyễn Thu Hương (43 tuổi, trú số 1/103/283 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Văn Tâm (25 tuổi, lái xe ôm, trú chợ Gia Quất, phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội).





Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó GĐ CA TP Hà Nội trao bằng khen cho các chiến sĩ

Số vật chứng thu giữ gồm một thùng carton bên trong có ba hộp đồ chơi trẻ em (ô tô). Trong mỗi chiếc ô tô để một túi nilon đựng các viên nén màu trắng đục. Tổng cộng có khoảng 12.300 viên thuốc, qua kiểm tra được xác định là ma túy tổng hợp, trọng lượng khoảng 3.423,36 g.

Khám xét khẩn cấp nhà Hương, lực lượng chức năng phát hiện thêm 6.755 viên nén ma túy tổng hợp, hơn 2.8 kg Ketamin; 358,55 g Methamphetamine; tiền mặt 280 triệu đồng và nhiều vật dụng, tài liệu khác liên quan đến việc mua bán ma túy của Hương và đồng bọn. Tổng số ma túy thu giữ tại nhà của Hương là 8,335 kg.

Tang vật vụ án gốm xe đồ chơi, loa, máy đếm tiền.





Tại cơ quan điều tra, Hương khai nhận mua ma túy của Thân Thị Liên (24 tuổi, trú Việt Yên, Bắc Giang). Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Liên, thu giữ hơn 1.8 kg Methaphetamin và 19 g ATS.

Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được và lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, bước đầu cơ qua điều tra xác định Liên đã sang Trung Quốc để mua số ma túy trên, sau đó thuê Nguyên Văn Tâm và một số đối tượng khác vận chuyển giao cho Hương tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Nhằm tránh sự phát hiện, kiểm tra của cơ quan công an khi vận chuyển, Hương và đồng bọn đã chia ma túy, cất giấu trong các thùng đựng đồ chơi trẻ em, vỏ túi đựng cà phê, trà...