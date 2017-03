Tóm gọn tên trộm nảy ý tà dâm, sát hại chủ nhà

Khi nạn nhân xấu số là chị Hoàng Thị Bích Ngọc (24 tuổi, trú tại thôn 9, xã Hữu Đô, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) vĩnh viễn về thế giới bên kia, kẻ thủ ác là Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, cũng trú tại địa chỉ trên) vào sáng 18/9 cũng bị cơ quan CSĐT khởi tố về hành vi giết người. Song với những người còn sống thì nỗi đau còn dai dẳng chưa biết bao giờ nguôi. Những ai chứng kiến cảnh hai đứa con thơ dại của nạn nhân Ngọc, một đứa trẻ còn chưa dứt bầu sữa mẹ nheo nhóc đến tội nghiệp đều không cầm được nước mắt và càng căm phẫn kẻ thủ ác. Khi thực hiện hành vi phạm tội, Tuấn chỉ nghĩ đến dục vọng cá nhân tầm thường mà bỏ qua đạo lý làm người, đẩy cùng lúc hai gia đình, trong đó có vợ và con của Tuấn vào cảnh bĩ cực…

Vụ án này đặt ra cho cơ quan điều tra sức ép rất nặng nề, Thượng tá Đinh Văn Phúc, Phó trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ, người trực tiếp chỉ đạo phá án kể lại: Khi các cán bộ đơn vị có mặt tại hiện trường thì trước mắt họ là cảnh tượng vô cùng tang thương. Căn nhà cấp bốn của vợ chồng nạn nhân Ngọc đang xây dang dở, tường nhà chẳng được trát vữa, để lộ những mảng tường gạch thô ráp, trong nhà thiếu vắng những tài sản có giá trị…

Ông Hoàng Văn Tâm, bố chồng chị Ngọc và cũng là người phát hiện cái chết thương tâm của nạn nhân rơm rớm cho biết: Khoảng 4h15 ngày 14/9, vợ chồng ông nghe tiếng khóc ngặt của đứa cháu nội. Nghĩ rằng con dâu vô tâm, ngủ say để cháu khát sữa, bà Tâm chẳng mấy hài lòng… Bà cùng chồng vội đi vào nhà con dâu. Khi đến giường, bà sững sờ khi phát hiện người cậu bé ướt sũng và bốc ra một thứ mùi rất khó chịu… Cùng lúc này, ông Tâm cũng chạy vào, lay gọi con dâu nhưng thấy người Ngọc lạnh ngắt. Ông bà Tâm vội bật đèn thì phát hiện chị Ngọc đã tử vong với một vết thương ở vùng cổ.



Dẫn giải Nguyễn Văn Tuấn ra khỏi buồng giam.

Thông tin về sự việc sau đó đã được Công an huyện Đoan Hùng chuyển đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Phú Thọ. Cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã được Phòng PC 45, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ gấp rút tiến hành.

Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an huyện Đoan Hùng tập trung rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, vắng mặt tại địa phương sau khi vụ trọng án xảy ra.

Quá trình thu thập tài liệu, các lực lượng nghiệp vụ thu được những tài liệu rất có giá trị từ nguồn tin do quần chúng cung cấp: Sau cái chết thương tâm của chị Ngọc, đối tượng Tuấn thường xuyên dò hỏi thông tin về chị Ngọc. Sau đó, tên này nói với một số người quen rằng anh ta đang ở Lạng Sơn… Quá trình thu thập lời khai, các lực lượng nghiệp vụ được chị Vân, vợ Tuấn cho biết Tuấn rời khỏi nhà từ chiều 13/9, đối tượng này mang một bao tải ngô đi bán và từ đó không về nhà. Một mặt xác minh việc sử dụng thời gian của Tuấn, mặt khác Phòng PC45 thông qua Trưởng Công an xã Hữu Đô liên lạc với Tuấn, yêu cầu đối tượng này về địa phương.

10h ngày 15/9, khi đối tượng này về đến Phú Thọ đã bị Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện và bắt giữ.

Sau một đêm quanh co, sáng 16/9, đối tượng Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội: Trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng 2 tháng, Tuấn về Hà Nội làm thuê đã được một người bạn giới thiệu làm quen với Phương (23 tuổi, quê ở Thanh Hóa), một cô gái chưa chồng. Với bản tính trăng hoa, Tuấn lén lút quan hệ với cô gái trên. Trong thời gian đó, Tuấn giấu nhẹm chuyện anh ta đã có gia đình, đối tượng này đã hai lần xuống nơi Phương cùng mẹ đẻ thuê nhà ở đường Giáp Bát (Hà Nội) chơi…

Ngày 13/9, Tuấn thuê xe ôm chở ra bến đò Hữu Đô bán một bao tải ngô với giá 162 nghìn đồng. Có số tiền trên, hắn chui vào một quán thịt chó để ăn nhậu và chờ một người bạn từ Hàm Yên (Tuyên Quang) cầm về cho một gói quần áo. Khoảng 21h ngày 13/9, đối tượng này lên đò chở về xã Hữu Đô. Với rắp tâm thực hiện ý định trộm cắp tài sản, Tuấn đeo khẩu trang che mặt…

Khi lên đến trụ số 1 của Cầu Mới (Đoan Hùng) nằm ở khu 9, xã Hữu Đô tiếp giáp với nhà chị Ngọc, Tuấn ngủ thiếp một giấc đến 1h30 ngày 14/9 thì tỉnh lại và nảy sinh ý định đột nhập vào nhà chị Ngọc trộm cắp tài sản vì nghĩ rằng vợ chồng họ có nhiều tiền (anh Thành làm nghề khai thác cát, sỏi trên sông). Khi thấy chị Ngọc ở nhà một mình, đối tượng này nảy ý tà dâm. Khi Tuấn sờ vào người chị Ngọc định giở trò đồi bại thì chị Ngọc tỉnh giấc… Ngay lúc này, kẻ thủ ác dùng con dao đã thủ sẵn trong người đâm vào cổ của chị Ngọc khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Tuấn bỏ chạy xuống bờ sông, vứt con dao tang vật xuống nước... rồi bắt chuyến phà đầu tiên sang chợ Đoan Hùng. Sau khi ăn sáng, đối tượng này đón xe trốn chạy về Hà Nội gặp Phương. Khi bị Trưởng Công an xã Hữu Đô gọi điện thoại, Tuấn biết có liên quan đến cái chết của chị Ngọc nên tìm cách tạo ra các chứng cứ ngoại phạm nhưng không thoát.



Theo Xuân Mai (CAND)