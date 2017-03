Tóm kẻ gây ra 9 vụ cướp xe ôm

Một mình Nguyễn Hoàng Tuấn (tự Bi), 19 tuổi, huyện Thuận An, Bình Dương từ đầu tháng 2 đến tháng 5 đã ra tay thực hiện 10 vụ cướp xe ôm táo tợn. Hắn có gương mặt dễ nhìn, ăn nói nhỏ nhẹ, dáng dấp thư sinh khiến nhiều bác tài xế xe ôm tưởng là sinh viên, không ngờ bị hắn tấn công cướp tài sản, thậm chí có người còn mất mạng.

Nguyễn Hoàng Tuấn.

Từ đầu tháng 2 đến những ngày cuối tháng 3, trên địa bàn tỉnh Bình Dương liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp xe ôm cực kỳ táo tợn. Thủ đoạn của bọn cướp: giả vờ đóng vai người đi tìm bạn, người lỡ đường thuê các bác tài xe ôm lớn tuổi chở đến những con đường vắng rồi tấn công cướp tài sản. Có trường hợp chúng còn ra tay vào ban ngày, có người đã mất mạng vì tên cướp máu lạnh.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo quyết tâm làm sáng tỏ các vụ cướp này, Chuyên án 410 GC được thành lập do Thượng tá Trần Văn Chính, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14) làm trưởng ban. Tất cả các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện thị cùng tham gia chuyên án.

Qua công tác quản lý và khoanh vùng các đối tượng thấy nổi lên Nguyễn Hoàng Tuấn, (tự Bi), 19 tuổi, ngụ thị trấn An Thạnh, Thuận An có nhiều nghi vấn. Tuấn có hành tung đáng ngờ về đi lại, cũng như cách tiêu xài. Lật lại hồ sơ vụ việc xảy ra vào tháng 10/2009, Tuấn cùng Võ Quốc Thắng, 21 tuổi ngụ cùng địa phương có liên quan đến một vụ hiếp dâm cướp tài sản.

Vào thời điểm trên, hai đối tượng này lừa một phụ nữ bán ve chai khoảng 26 tuổi đến khu vực vắng rồi bất ngờ khống chế đưa vào vườn măng cụt hiếp dâm và cướp 1 ĐTDĐ cùng 250 ngàn đồng. Chiều 14/5, khi Tuấn xuất hiện ở khu vực phường Phú Hòa để vào phòng trọ của bạn gái mới quen, bất ngờ bị các trinh sát xuất hiện khống chế. Gã thanh niên mặt tái nhợt khi tra tay vào còng.

Qua đấu tranh, bước đầu Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình: Ngoài vụ cướp tài sản, hiếp dâm Tuấn thực hiện cùng Võ Quốc Thắng thì một mình Tuấn đã ra tay thực hiện 9 vụ cướp xe ôm, một vụ cướp giết.

Lịch trình gây án của Tuấn như sau: Thời điểm thuê xe thường từ 19h đến 22h, cách 6 đến 7 ngày hắn lại ra tay. Kể từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 3 chỉ tính riêng trên địa bàn huyện Thuận An, Tuấn đã thực hiện 6 vụ cướp. Các bác tài xế có người đón khách ở các bến tại Thuận An, thị xã Thủ Dầu Một hoặc tận Thủ Đức đều bị Tuấn giả vờ thuê chở đến những con đường vắng rồi bất ngờ tấn công. Trưa 25/3, Tuấn đã sát hại ông Nguyễn Minh Thành, 60 tuổi, ngụ Lai Hưng, Bến Cát, tại một khu đất vắng thuộc xã Lai Uyên, Bến Cát để cướp xe máy.

Tóm gọn tên cướp máu lạnh này là một thành tích rất đáng biểu dương của lực lượng Công an Bình Dương và được người dân khen ngợi.





Theo L.T.Phương (CAND)