Tóm tên trộm chui gầm giường trốn công an

Trước đó, tổ tuần tra Công an phường 7 (quận Gò Vấp) phát hiện một người đang đột nhập vào nhà dân nên gõ cửa nhà để kiểm tra. Sau đó, mọi người phát hiện chủ nhà bị mất hai điện thoại nhưng không thấy kẻ gian đâu. Rà soát các ngóc ngách, mọi người thấy kẻ trộm đang nằm trốn dưới gầm giường.

Tại cơ quan công an, tên trộm khai tên Trần Văn Đốm. Do cần tiền nên vào nhà dân ăn trộm. Khi thấy công an đến Đốm sợ quá đã chui vào gầm giường trốn...

BÙI TƯ