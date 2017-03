Tông chết cảnh sát rồi bỏ trốn, lái xe bị bắt giữ

Sáng 4-6, Đại tá Lê Trung Hiếu (người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa), cho biết, rạng sáng cùng ngày, công an đã bắt giữ Đặng Văn Huân (27 tuổi, ngụ Thanh Hóa), nghi can gây ra vụ tai nạn làm chết một công an.

Trước đó, khoảng 23h 40 ngày 2-6, tại km 26+26, trên tuyến quốc lộ 45 đoạn qua địa phận xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành xảy ra vụ va chạm giữa xe máy với xe ô tô tải. Vụ tai nạn làm anh Nguyễn Đức Lương (22 tuổi) tử vong và Mai Chí Thanh (33 tuổi) bị thương nặng. Hai nạn nhân đang công tác tại Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).

Sau tai nạn, tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường. Lãnh đạo công an tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị truy tìm lái xe gây tai nạn.