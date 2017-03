Tổng giám đốc bị điều tra sản xuất băng đĩa sex

Huge Gain Holdings là Công ty TNHH có 100% vốn đầu tư nước ngoài, người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Heng Lian Choo. Theo kết luận giám định của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Phòng, nhiều đĩa hình thu tại công ty TNHH Huge Gain Holdings có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, thuộc diện cấm tại điều 3, khoản 1, điểm b Quy chế hoạt động văn hóa và dịch vụ kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

Tại cơ quan điều tra, các nghi can thừa nhận số lượng lớn đĩa hình công an thu hôm 17/12 do công ty sản xuất có nội dung kích dục... Công an nhân dân đưa tin, theo điều tra, Heng Lian Choo nhận hợp đồng sản xuất đĩa có nội dung đồi trụy theo đơn hàng từ Quảng Châu (Trung Quốc), rồi đóng container xuất qua Hải quan Hải Phòng hoặc Hải quan Khu công nghiệp Nomura cho khách hàng tại Nigeria (châu Phi). Theo lệnh của Heng Lian Choo, các loại đĩa hình có nội dung đồi trụy không được kiểm tra khi thành phẩm. Biết pháp luật Việt Nam cấm các hành vi này nhưng họ vẫn thực hiện.

Huang Sheng Ping điều hành thay khi Tổng giám đốc đi vắng và còn trực tiếp quản lý vật tư, sản phẩm hàng hóa. Xu Quan Sheng là tổ trưởng sản xuất, thường xuyên đôn đốc, quản lý công nhân. Vũ Thị Hằng, 32 tuổi, nhân viên bộ phận tiếp nhận đơn hàng của công ty, là người trực tiếp quản lý, bảo quản đĩa kim loại và lập lệnh sản xuất. Phạm Thị Lãm, 34 tuổi, nhân viên, chuyên tiếp nhận, quản lý đĩa kim loại mẫu dùng sản xuất đĩa.

Công ty TNHH Huge Gain Holdinh Co.Ltd có trụ sở tại khu công nghiệp Đồ Sơn, Hải Phòng.

Thời điểm kiểm tra hành chính trụ sở Công ty TNHH Huge Gain Holdinh Co.Ltd, nhà chức trách nghi nhận 5 máy in đang hoạt động, hàng triệu đĩa DVD thành phẩm đang chuẩn bị đóng gói. Kiểm tra một số mã hàng, công an phát hiện nhiều đĩa DVD có hình ảnh đồi trụy.

Năm 2013, Công ty Huge Gain Holdinh Co.Ltd bắt đầu sản xuất các loại đĩa ca nhạc, phim tâm lý, phim hành động, trong đó có đĩa DVD chứa nội dung đồi trụy với số lượng lớn để tiêu thụ tại Việt Nam và một số nước. Trung bình hàng tháng, công ty xuất khẩu khoảng 3 container với chừng 9 triệu bản đĩa.

Đây được cho là vụ sản xuất đĩa phạm pháp lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện.

Theo Giang Chinh (Vnexpress)