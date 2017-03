Tổng giám đốc bị mất trộm hơn nửa tỷ đồng ở phòng làm việc

Ngày 2/9, cơ quan CSĐT Công an quận 1 TP.HCM cho hay đang củng cố hồ sơ, bàn giao vụ mất trộm tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi – măng Hà Tiên 1 (địa chỉ số 360 đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Trụ sở Công ty Cổ phần xi - măng Hà Tiên 1, nơi xảy ra vụ trộm

Theo nguồn tin của Infonet, vụ mất trộm được phát hiện vào sáng 29/8 và người trình báo mất số tiền gần 680 triệu đồng là ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xi – măng Hà Tiên 1.

Ông Tuấn Anh trình báo, vào ngày 25/8 ông cất số tiền trên vào ngăn tủ trong phòng làm việc của công ty sau đó đi công tác. Đến ngày 29/8, ông trở về, lúc vào phòng làm việc ông Tuấn Anh phát hiện ngăn tủ bị cạy phá, toàn bộ số tiền đã không còn.

Tiếp nhận tin báo về vụ trộm nói trên, Công an quận 1 đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết. Vụ trộm trên đang được Công an quận 1 bàn giao cho Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.

Theo Phương Nguyễn/Infonet