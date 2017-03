Tổng giám đốc bị nhân viên người Trung Quốc chém đã tử vong

Ngày 16-4, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang thụ lý điều tra vụ án chém người xảy ra tại Công ty KingMaker (gia công giày xuất khẩu, vốn của Đài Loan tại thị xã Thuận An).

Phía công an cho biết dù được chữa chạy tại BV Chợ Rẫy, TP.HCM nhưng nạn nhân Chen Ming Hsiung (63 tuổi, người Đài Loan) là chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty KingMaker đã tử vong. Nạn nhân không qua khỏi vì bị chém nhiều nhát ở vùng đầu.



Nghi can tại cơ quan công an.

Như PLO đã đưa tin, tại Công ty KingMaker xảy ra việc mất sản phẩm giày. Từ đó ông Chen Ming Hsiung và quản kho Li Me You (45 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.



Sáng 12-4, Li Me You chạy vào nhà ăn tập thể của công ty lấy một con dao đem lên phòng làm việc của ông Chen Ming Hsiung để nói chuyện. Tại đây, giữa ông Chen Ming Hsiung và Li Me You tiếp tục mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Lập tức Li Me You đã dùng dao tấn công vào vùng đầu ông Chen Ming Hsiung khiến nạn nhận bị thương nặng. Thấy sự việc xảy ra, bà Liu Su Ching (kế toán trưởng) và ông Chang Tao Chen (chủ quản bảo trì máy móc) chạy vào can ngăn thì tiếp tục bị Li Me You dùng dao chém vào người gây thương tích.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu và bắt giữ Li Me You.