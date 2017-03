Tổng giám đốc VN Pharma bị bắt vì hành vi buôn lậu

Cơ quan an ninh điều tra cũng đã thực hiện lệnh bắt ông Võ Mạnh Cường (ngụ quận 7, TP.HCM) để điều tra về hành vi buôn lậu. Ông Cường được xác định là đồng phạm, giúp sức cho hành vi phạm tội của ông Hùng nói trên. Theo đó, ông Hùng đã có hành vi làm giả giấy tờ rồi cùng ông Cường nhập một lô hàng là tân dược có giá trị lớn để chuyển từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Hiện công an đang điều tra hai ông này cùng một số người khác đã thực hiện nhập lậu trái phép nhiều lô hàng trước đó về Việt Nam để bán trong nước nhằm thu lợi bất chính.

Trước đó, ngày 19-9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty CP VN Pharma ở phường 14, quận 10, TP.HCM. Ngay hôm sau, phía Công ty VN Pharma đã phát đi thông cáo báo chí xác nhận tổng giám đốc bị cơ quan công an triệu tập ra Hà Nội làm việc.

N.ANH (Theo VNN)