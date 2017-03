Tông hai CSGT bị thương rồi quậy bệnh viện

Các đối tượng côn đồ bị công an bắt giữ

Công an huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt được 5 đối tượng gồm Nguyễn Văn Lực, 24 tuổi, Nguyễn Chí, 23 tuổi đều ở xã Phổ Thuận, huỵên Đức Phổ, Lê Quang Huy, 27 tuổi, Huỳnh Minh Quốc, 19 tuổi, và Huỳnh Công Hảo, 20 tuổi, cùng ở xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ liên quan đến vụ tông 2 CSGT bị thông bị thương và gây tại Bệnh viện Đặng Thùy Trâm.Trước đó tối 16-10, tổ tuần tra CSGT Công an huyện Đức Phổ đang làm nhiệm vụ thì phát hiện đối tượng Trần Ngọc Vương, 26 tuổi, ở xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ điều khiển xe máy chở 2 thiếu nữ phía sau không đội mũ bảo hiểm.Khi thấy công an, Vương rồ ga chạy trốn vào hẻm khu dân cư. Một lúc sau, đối tượng Trần Ngọc Vương một mình trên xe máy trong hẻm lao ra đâm thẳng vào xe mô tô của CSGT làm 2 công an bị thương nặng. Chiến sĩ Nguyễn Thanh Thiệu bị gãy xương hàm, chấn thương đầu phải đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Riêng thiếu úy Đặng Ngọc Bình, CSGT Công an huyện bị thương chấn thương vai và đầu, điều trị Bệnh viện Đặng Thùy Trâm.Theo Thiếu tá Đặng Hữu Thắng – CSGT huyện Đức Phổ, cho biết: “Chúng tôi cấp tốc đến hiện trường đưa cán bộ đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường. Lúc này, đối tượng Vương gọi điện thoại báo tin cho đồng bọn kéo đến. Một lúc sau, nhiều đối tượng đi xe máy chạy đến lớn tiếng thách thức lực lượng chức năng làm nhiệm vụ”.Biết được 2 cán bộ CSGT đang cấp cứu, 5 đối tượng Nguyễn Văn Lực, Nguyễn Chí, Lê Quang Huy, Huỳnh Minh Quốc và Huỳnh Công Hảo trong băng nhóm của Trần Ngọc Vương đã kéo xuống Bệnh viện Đặng Thuỳ Trâm tìm chiến sĩ CSGT bị thương gây sự. Các đối tượng trên kích động gây rối trật tự tại bệnh viện, đồng thời tấn công một số cán bộ công an đang đưa 2 CSGT vào cấp cứu.Theo Thượng tá Huỳnh Tiến Dũng – Trưởng Công an huyện Đức Phổ, cho biết: “Đây là băng nhóm côn đồ manh động thách thức pháp luật, hiện chúng tôi đang truy bắt đồng bọn liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật”.