Tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi BLTTHS: Thực thi nghiêm, hoàn thiện tiếp

Ngày 11-2 vừa qua, Ban soạn thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) sửa đổi với sự chủ trì của VKSND tối cao đã tổng kết năm năm thi hành BLTTHS năm 2003. Nhận định chung là bên cạnh những mặt tích cực của BLTTHS hiện hành, vẫn còn nhiều bất cập, thiếu thực tế, không khả thi. Gần một nửa BLTTHS có vướng mắc, cần được hoàn thiện để đạt tới mục tiêu tăng cường tính dân chủ, bảo đảm quyền con người trong hoạt động tư pháp, vừa giúp cho hoạt động tố tụng tốt hơn vừa nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm.

Một tuần sau, cuộc hội thảo do TAND tối cao phối hợp với Cơ quan hợp tác Nhật Bản tổ chức ngày 20-2 cũng đã chỉ ra hơn 40 tình huống, trường hợp vướng mắc thường xuyên trong quá trình thực hiện BLTTHS, dẫn đến việc áp dụng pháp luật không thống nhất...

Từ thực tế này, Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức trao đổi nhằm thu thập thêm tiếng nói các giới chuyên gia trong lĩnh vực tố tụng hình sự để góp phần làm sáng tỏ nhận định trên. Nội dung thảo luận liên quan đến các vấn đề nổi cộm như việc mở rộng quyền bào chữa để bảo đảm thực thi nguyên tắc tranh tụng, việc áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội, mối quan hệ giữa các cơ quan tư pháp, việc xét xử của tòa...

Sẵn quy định tiến bộ nhưng chưa thực thi nghiêm

Không phủ nhận tính bất cập của BLTTHS năm 2003 nhưng TS Lê Thành Dương, Viện trưởng Viện phúc thẩm VKSND tối cao tại TP.HCM, vẫn cho rằng hiện nay pháp luật hiện hành đã có sẵn những chế định tiến bộ nhưng chưa được áp dụng nghiêm túc, đầy đủ.

Theo ông Dương, hiện BLTTHS và các luật khác đã quy định luật sư được tham gia bào chữa từ lúc bị can bị khởi tố, tạm giam; đối với bị can chưa thành niên khi hỏi cung phải có luật sư tham gia; nguyên tắc tranh tụng bình đẳng giữa VKS với luật sư và giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với nhau, quyền bảo vệ của nhân chứng, thủ tục xét xử rút gọn... nhưng trong thực tế vì nhiều lý do, vì thiếu quyết tâm nên pháp luật chưa được thực thi nghiêm túc. Vì thế, ông Lê Thành Dương cho rằng “không cần đợi sửa đổi BLTTHS, chỉ cần một văn bản hướng dẫn dưới luật là có thể vận dụng các quy định tiến bộ sẵn có và từ đó việc tố tụng cũng có chuyển biến sâu sắc”.

Bàn về việc hoàn thiện BLTTHS năm 2003, TS Lê Thị Thu Thủy (giảng viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng có ý kiến tương tự: “BLTTHS thật ra cũng không đến nỗi “tồi” như thực tế chúng ta tưởng. Những vướng mắc trong thực tế thì các quy định đều đã có mà các nơi chưa thực hiện đến nơi đến chốn”. Và nói như ông Đinh Văn Quế, Chánh Tòa hình sự TAND tối cao: “Muốn thể hiện dân chủ, tranh tụng tại tòa thì hãy làm theo đúng BLTTHS và các văn bản pháp luật liên quan. Vậy là phiên tòa đã tuyệt vời lắm rồi”...

Tranh tụng phải ghi thành nguyên tắc

Bảo đảm nguyên tắc tranh tụng là cơ sở bảo đảm dân chủ hóa quá trình tố tụng. Các chuyên gia tham gia ý kiến đều đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Làm sao bảo đảm cho được việc tranh tụng bình đẳng ngay từ giai đoạn điều tra, nhất là phát huy vai trò của người bào chữa trong toàn bộ quá trình tố tụng.

LS-TS Phan Trung Hoài nêu yêu cầu minh thị trong BLTTHS: “Chỉ khi có mặt luật sư hoặc nghi can từ chối luật sư thì điều tra viên mới được phép lấy lời khai của họ”. Còn trong giai đoạn xét xử, theo PGS-TS Nguyễn Thái Phúc: “Điều cần thiết là phải ghi nhận tranh tụng là một nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự Việt Nam”; “Tòa không tham gia xét hỏi mà chỉ điều khiển quá trình xét hỏi. Tòa phải giữ vai trò trọng tài vô tư, khách quan, điều khiển tranh tụng và phán quyết trên cơ sở kết quả tranh tụng”.

Đồng quan điểm trên, theo TS Lê Tiến Châu (giảng viên Đại học Luật TP.HCM) thì “không nên giao cho tòa quyền khởi tố vụ án; quyền trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung; xét hỏi chính tại phiên xử”. Về việc này, chính ông Bùi Hoàng Danh, Chánh án TAND TP.HCM, cũng nêu ý kiến: “Không nên giao cho tòa quyền khởi tố vụ án ngay tại phiên xử”.

Quy định càng chi tiết càng tốt

Cái khó hiện nay khiến các nguyên tắc tố tụng không được thực hiện đầy đủ là bởi đi vào từng việc thì chưa có quy định cụ thể. Luật chưa đủ sức ràng buộc các cơ quan tố tụng và người tiến hành tố tụng, chưa bảo đảm thực hiện đúng mức quyền của người tham gia tố tụng, nhất là bị can, bị cáo, luật sư. Theo PGS-TS Phạm Hồng Hải: “Quy định càng chi tiết càng tốt để cơ quan tố tụng không thể thoái thác được”; “hiện nay BLTTHS quy định tương đối chi tiết về quyền năng tố tụng của cơ quan tố tụng, cán bộ tố tụng nhưng lại quá sơ sài, không cụ thể về trách nhiệm của họ”.

TS Chu Hải Thanh, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, đề nghị trong BLTTHS sữa đổi cần có những quy định thể hiện sự quan tâm hơn đối với phía người bị hại, nhất là với người chưa thành niên, người bị khuyết tật hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khác...

Chánh tòa Hình sự TAND tối cao Đinh Văn Quế cũng có nhiều phát biểu theo hướng cần tiếp tục hoàn thiện BLTTHS vì riêng phần xét xử đã có khoảng 40 bất cập, vướng mắc. Ông Quế đặc biệt quan tâm những việc liên quan đến công tác xét xử của tòa, từ sơ thẩm đến phúc thẩm, giám đốc thẩm, về thời gian xét xử... Nhưng với kinh nghiệm ở cương vị nhiều năm phụ trách lĩnh vực hình sự của TAND tối cao, ông Quế lại khẳng định không thể quy định nguyên tắc tranh tụng trong BLTTHS: “Chừng nào nước ta còn theo hệ thống pháp luật thành văn thì chừng đó không thể quy định nguyên tắc tranh tụng được”...

Xuất phát từ lĩnh vực công tác chuyên môn của mỗi người, tất cả đều mong muốn BLTTHS sớm được hoàn thiện. Có luật rồi thì phải thực hiện các quy định nghiêm túc để nước ta có một nền tố tụng tiến bộ, bảo đảm công bằng, dân chủ, văn minh, không để lọt người phạm tội cũng như không làm oan người vô tội.