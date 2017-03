Tổng khai giảng các điểm an cư kiết hạ

Mùa an cư kiết hạ năm nay có gần 5.000 hành giả tăng ni (tăng hơn 700 so với năm 2008) tham gia tại 27 điểm an cư kiết hạ. Ngoài các nội dung về tu tập đạo pháp trong mùa an cư kiết hạ, các hành giả tăng ni sẽ tìm hiểu các vấn đề về pháp luật, chính sách xã hội và chính sách tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước.