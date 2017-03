Tông thẳng vào ô tô, 3 thanh niên tử nạn

Nguồn tin từ Công an huyện Hương Sơn: khoảng 18h giờ tối ngày 9/1/2012, ba thanh niên gồm Dương Văn Hào (SN 1991, trú Sơn Kim II), Nguyễn Văn Thông (SN 1989) và Phạm Văn Lãm (SN 1992) cùng trú tại xóm 13, xã Sơn Giang, đi trên xe máy mang BKS 38N-5762 chạy theo hướng Nam-Bắc. Do chạy với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái, khi đến địa phận xã Sơn Trường, 3 thanh niên đã tông thẳng vào xe ô tô mang BKS UN-2340 chở xăng do ông Som Vản (SN 1954, quốc tịch Lào) điều khiển theo hướng ngược lại.

Do cú đâm quá mạnh, cả 3 thanh niên ngã ra đường, bất động. Dương Văn Hào và Nguyễn Văn Thông tử vong trước khi đến bệnh viện. Một ngày sau nạn nhân Phạm Văn Lãm cũng tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT Công an huyện Hương Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng phối hợp với ban công an xã Sơn Trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và giải quyết vụ việc. Theo Văn Dũng - Xuân Bắc (Dân trí)