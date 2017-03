Tống tình cô giáo cũ bằng facebook, bị phạt

Ngày 4-9, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Trưởng Công an huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính 3 triệu đồng đối với nam thanh niên 21 tuổi tên Linh ở xã Tân Bằng, huyện Thới Bình vì tống tình cô C., giáo viên một trường tiểu học ở xã Tân Bằng.



Theo hồ sơ, vào giữa tháng 8-2015, cô C. đến công an trình báo việc bị ai đó lập facebook giả mạo tên của cô, đăng nhiều hình ảnh, thông tin khiêu dâm, kèm số điện thoại của cô trên facebook. Trong nhiều tháng liền, nhiều người gọi điện cho cô C. gạ mua tình. Trong đó có người nhắn tin đòi quan hệ, nếu cô đồng ý, facebook sẽ được xóa.

Công an đã điều tra, xác định Linh, một học trò củ của cô C. lập facebook, “tống tình” nên xử phạt 3 triệu đồng và kiểm điểm trước dân, xin lỗi cô giáo C…