Tông xe liên hoàn, 2 vợ chồng chết tại chỗ

Theo xác minh ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 15.12, xe tải biển số 79H-6144, do tài xế Trần Duy Phước (SN 1970, quê Tiền Giang) điều khiển từ hướng Dầu Giây về TP.HCM.



Khi đến km 1838+600 thì xe trên va chạm với ô tô biển số 60F-8193, do tài xế Phạm Văn Dũng (SN 1974, quê Đồng Nai) điều khiển đi cùng chiều phía trước.



Tiếp đó, xe tải lao qua lề phải tông vào hai xe gắn máy biển số 60H8-0170 do Nguyễn Ngọc Hùng Anh (SN 1983) điều khiển và xe 60L4-4208 do Lâm Văn Ruân (SN 1976) điều khiển chở vợ là Nguyễn Thị Hồng Mỹ (SN 1983, cùng quê Đồng Nai).



Vụ tai nạn làm anh Ruân và chị Mỹ chết tại chỗ.



Theo Kim Cương

(TNO)