TP. HCM: “Chạy” tại ngoại giá 85 triệu đồng

Theo nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Văn Nhàn - Phó Viện trưởng VKSND quận 11 bị VKSND TP.HCM tạm đình chỉ công tác vì liên quan đến việc không phê giam Quách Thị Ngọc Lệ, bị can trong vụ án đánh bạc ở quận 11. Liên quan vụ này, hai cán bộ công an là Võ Văn Sa, cảnh sát khu vực phường 8 (quận 11) và Lê Thanh Hùng, điều tra viên Công an quận 11, cũng bị Công an TP.HCM khai trừ ra khỏi Đảng, tước quân tịch.

Theo hồ sơ, chiều 25-11-2008, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 11 phối hợp với Công an phường 8, quận 11 bắt quả tang Phan Thị Sửu và Quách Thị Ngọc Lệ đang tổ chức ghi đề. Ngày 28-11, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Sửu và Lệ về hành vi tổ chức đánh bạc. Theo quyết định cơ quan điều tra gửi VKSND quận 11, bị can Sửu lớn tuổi, giữ vai trò giúp sức nên cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Riêng bị can Lệ giữ vai trò chính, cần phải tạm giam để phục vụ điều tra. Thế nhưng ông Phạm Văn Nhàn không phê chuẩn tạm giam, cho bị can Lệ được tại ngoại.

Sau đó, đơn tố giác gửi đến các cơ quan chức năng cho rằng nhiều khả năng người nhà bị can Lệ bỏ tiền để “chạy” tại ngoại. Theo nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM, các cơ quan chức năng đã xác định được gia đình Lệ nhờ một người tên T. giúp cho Lệ tại ngoại với giá 85 triệu đồng. Người này đã nhờ Võ Văn Sa và Sa lại tìm đến Lê Thanh Hùng. Dù không có thẩm quyền cho bị can Lệ tại ngoại nhưng Hùng vẫn đồng ý. Kết quả, ông Phạm Văn Nhàn, Phó Viện trưởng VKSND quận 11, không phê chuẩn tạm giam bị can Lệ.

Ngày 11-3, VKSND TP.HCM ra quyết định tạm đình chỉ công tác ba tháng đối với ông Phạm Văn Nhàn, đồng thời kiểm tra toàn diện VKSND quận 11.

Ngày 30-6, thượng tá Võ Văn Phương, Trưởng Công an quận 11, xác nhận với Pháp Luật TP.HCM: Công an TP đã ra quyết định khai trừ ra khỏi Đảng, tước quân tịch Võ Văn Sa và Lê Thanh Hùng. Do vụ việc liên quan đến cán bộ ở ngành khác và đang được Công an TP xử lý nên chưa thể cung cấp các sai phạm cụ thể về hai công an này.

Hôm qua (1-7), trao đổi với chúng tôi, bà Võ Thị Kim Hồng, Viện trưởng VKSND TP.HCM, cho biết ông Phạm Văn Nhàn đã bị tạm đình chỉ công tác. VKSND TP cũng đã có kết luận kiểm tra toàn diện VKSND quận 11 và đang tiến hành kiểm điểm cán bộ. Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc diễn tiến mới của vụ việc này.