TP. HCM: Nhân viên cơ sở gas chém người

Anh Đạt kể trong lúc anh đang tranh cãi với người quản lý Công ty Tân Hải Lê thì bị một nhân viên của công ty cầm mã tấu ra chém.

Công ty Tân Hải Lê kinh doanh gas nhưng không đảm bảo an toàn về cháy nổ nên từng bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính. Anh Đạt cho biết do việc Công ty Tân Hải Lê gây ồn, gây mất an toàn trong khu dân cư nên anh có gửi đơn khiếu nại, đây là nguyên nhân mâu thuẫn giữa anh và công ty.