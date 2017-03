TP HCM phá đường dây trộm cắp tiêu thụ xe máy

Ngày 26/7, Công an quận 7, TP HCM cho biết: Sau hơn 50 ngày tích cực điều tra, truy xét, Công an quận 7 đã khám phá một đường dây phạm tội có tổ chức qui mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, với nhiều tội danh như: trộm cắp; cướp tài sản, tàng trữ vũ khí trái phép; làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có…

Từ nguồn tin quần chúng, ngày 28/5, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận 7 kết hợp với Công an phường Bình Thuận, quận 7 kiểm tra hành chính khách sạn Bảo Ty tại địa chỉ số 76 Nguyễn Thị Thập phát hiện tại phòng ngủ số 201 do Hoàng Anh Tuấn (tự Tuấn Bắc, 36 tuổi), ngụ đường Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7 thuê trọ có tàng trữ 1 khẩu súng ngắn cùng 3 viên đạn, 2 tép heroin trọng lượng 0,1104 gram và một giấy đăng ký xe máy BKS 51T2- 7273 mang tên Trần Thị Thu Thủy. Tại cơ quan điều tra, Tuấn Bắc khai ngày 24/5, Tuấn lên chợ Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương gặp bạn là Lê Thái Minh (tự Bo) (29 tuổi), ngụ xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và được biết Lê Thái Minh đang giữ khẩu súng và 3 viên đạn của người quen gửi và nhờ Tuấn "giữ giúp", còn giấy đăng ký xe mang tên Trần Thị Thu Thủy là giấy giả, do một người tên Phú ở quận 10 làm rồi bán lại cho Tuấn. Ngoài ra, Tuấn còn thú nhận trước đó một tháng, tên Đới Văn Nguyên (29 tuổi), ngụ phường Phú Mỹ, quận 7 có mua 1 chiếc xe tay ga hiệu Excel có nguồn gốc là hàng trộm cắp, đã làm được giấy tờ giả và nhờ Tuấn bán giúp. Xác minh lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra đã làm rõ về đường dây môi giới tiêu thụ xe gian giữa Tuấn Bắc và Đới Văn Nguyên. Trong đường dây này, Tuấn đi mua hàng, Đới Văn Nguyên làm biển số giả rồi đưa cho Nguyễn Văn Phú, ngụ tại phường 12, quận 10 làm giấy đăng ký xe giả và chứng minh nhân dân giả để đem đi bán hoặc cầm cố tại các hiệu cầm đồ. Hiện nay, cơ quan điều tra đã thu hồi được 8 chiếc xe các loại trả cho người bị hại. Xác định tên Phú là một mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm khá quy mô này, sau khi củng cố chứng cứ, cơ quan điều tra Công an quận 7 đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Phú. Đấu tranh khai thác, Phú khai đã làm giấy CMND giả cho Hoàng Anh Tuấn và nhiều giấy đăng ký xe giả cho Đới Văn Nguyên để hai tên này dễ dàng tiêu thụ xe trộm cắp. Tuấn khai nhận, năm 2008, Nguyên quen với Trương Thanh Vinh, tự Vinh "Hai Ngàn" (27 tuổi), ngụ phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh. Biết Vinh là đối tượng chuyên mua bán xe trộm cắp và có đường dây làm giấy tờ giả, Nguyên móc nối để cùng làm ăn phi pháp. Tháng 3/2009, Vinh cho Nguyên biết mới mua của bọn trộm cắp chiếc Spacy, đã làm giấy tờ giả. Sau khi thỏa thuận, Nguyên đồng ý mua giá 8 triệu đồng rồi bán lại cho Trần Minh Trực (36 tuổi), ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh được 12 triệu đồng. Tại nhà Trực, Công an quận 7 còn thu giữ 1 chiếc xe máy hiệu Nouvo BKS 54L3-8436, cùng 2 giấy CMND, 2 giấy phép lái xe đều mang tên người khác nhưng dán hình của Trực, 1 gói heroin trọng lượng 0,3989g. Giúp sức đắc lực trong việc tiêu thụ xe gian còn có Trần Thiên Vũ (25 tuổi), ngụ quận 6 là người đi mua xe ăn trộm không giấy tờ để bán lại cho Nguyên. Căn cứ vào những tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 14/6, Công an quận 7 đã bắt khẩn cấp các đối tượng Vinh, Trực, Vũ. Riêng tên Nguyên tẩu thoát. Cùng với việc tiêu thụ xe gian và làm giấy tờ giả, trung tuần tháng 6, cơ quan điều tra còn bắt giữ Nguyễn Duy Chín, tự Chín gà (41 tuổi), ngụ xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với vợ Chín là Nguyễn Thị Nhung (26 tuổi) về hành vi "cướp tài sản"… Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận 7 đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại liên quan đến vụ án. Theo Phương Nam (CAND)