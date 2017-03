TP HCM: Tai nạn liên hoàn, tài xế ba gác nguy kịch

Chiếc xe ba gác bị kẹp cứng ở giữa hai chiếc xe tải. (Ảnh: Hoàng Tuấn/Vietnam+)



Theo Hoàng Tuấn (Vietnam+)

Vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 51C-040.85 do tài xế Võ Văn Đây, 28 tuổi, quê ở tỉnh Hậu Giang điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ An Lạc về ngã Tư An Sương với tốc độ khá cao. Khi gần đến ngã tư Quốc lộ 1-Hương lộ 2, chiếc xe mất kiểm soát đã lao vào ba xe ôtô và một chiếc xe ba gác đang dừng chờ đèn đỏ.Vụ tai nạn khiến anh Trần Minh Pháp, 25 tuổi, quê ở tỉnh Bình Định, người điều khiển xe ba gác bị thương nặng phải nhập viện. Chiếc xe ba gác bị biến dạng hoàn toàn, còn lại xe buýt, xe tải và xe ôtô 7 chỗ bị móp méo phía đầu và đuôi xe.Vụ việc khiến giao thông qua khu vực trên gặp nhiều khó khăn, ùn tắc. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, các phương tiện trong vụ tai nạn được đưa về Công an quận Bình Tân để làm rõ vụ việc.Đến lúc này, giao thông trong khu vực ngã tư Quốc lộ 1-Hương lộ 2 mới thông thoáng hơn, các phương tiện lưu thông bình thường.