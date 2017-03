TP. HCM: Toàn cảnh đào đường chạy tiến độ

Những ngày qua, hoạt động đào đường diễn ra rầm rộ, rộng khắp trên địa bàn TP.HCM. Theo Sở GTCC TP.HCM, có khoảng 105 tuyến đường được đào nhằm thi công các dự án: Dự án vệ sinh môi trường TP (lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè); dự án cải thiện môi trường nước, tiểu dự án Tân Hóa-Lò Gốm (thuộc dự án nâng cấp đô thị và dự án thoát nước rạch Hàng Bàng); các dự án thoát nước do Khu quản lý giao thông đô thị số 1 làm chủ đầu tư...

Lãnh đạo Sở GTCC cho biết nhiều tuyến đường phải đào đến tháng 12 mới xong và có gần 15 tuyến đến giữa năm 2009 mới xong. Theo Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị TP, từ tháng 10 đến cuối năm 2012 sẽ triển khai đào khoảng 70 tuyến đường dài tổng cộng 120 km ở 49 phường, qua 14 quận, chủ yếu là các quận vùng ven và quận mới. Như vậy, từ nay đến giữa năm 2009 sẽ có hàng loạt tuyến đường bị hạn chế lưu thông, trên nhiều tuyến có thể xảy ra kẹt xe liên tục, kéo dài, nhất là trong các giờ cao điểm.

Rầm rộ đào đường để kịp giải ngân

Theo ông Huỳnh Ngọc Sĩ, Phó Giám đốc Sở GTCC kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông-Tây và môi trường nước TP, việc đào đường rầm rộ cùng lúc trên nhiều tuyến đường trong những ngày qua là do yêu cầu thi công đồng bộ các hạng mục công trình ở dự án vệ sinh môi trường nước TP. Cuối năm nay sẽ hoàn thành nhà máy xử lý nước thải mà không đưa được nước thải từ các tuyến cống về thì dự án không phát huy hiệu quả.

Theo bà Phan Hoàng Diệu, Giám đốc Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường TP, việc phải đào cùng một lúc nhiều mũi trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và các tuyến phụ cận nhằm kịp tiến độ giải ngân do Ngân hàng Thế giới (WB) đặt ra. Dự án nâng cấp đô thị TP cũng phải tăng cường đào đường thi công vì lý do tương tự. Theo bà Diệu và ông Nguyễn Hoàng Nhân, Giám đốc Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị, nếu không đào đường để kịp đặt các công trình hạ tầng, giải ngân đúng tiến độ, WB sẽ cắt khoản vay ưu đãi. Khi đó, các công trình hạ tầng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Đào ẩu, đào bừa

Các dự án thoát nước đang được thi công đều lắp đặt các loại cống lớn và sâu, có nơi đặt âm sâu đến 4-5 m so với mặt đường. Những công trình này đều áp dụng biện pháp dùng các loại máy móc, thiết bị lớn đóng cọc ván khuôn xuống lòng đất, tạo thành vách ngăn an toàn cho rãnh đào. Do yêu cầu kỹ thuật nên mặt bằng cần cho việc thi công rất lớn, nhiều nơi hàng rào công trình lấn gần hết mặt đường. Ông Trần Hồng Nam, Phó Chánh thanh tra Sở GTCC, cho biết nhiều đơn vị lợi dụng yêu cầu kỹ thuật để chiếm dụng lòng lề đường đào bừa, đào ẩu.

Đa phần mặt đường tại những điểm có mũi đào để thi công các dự án đang ngày một xấu đi. Đường Tôn Đức Thắng (quận 1) đoạn từ cầu Khánh Hội đến trước Nhà máy Ba Son đã xuất hiện nhiều ổ gà tại những điểm đào đường. Như mũi đào trước Bảo tàng Tôn Đức Thắng-Khách sạn Legend Sài Gòn của hạng mục cống bao chính thoát nước đô thị thuộc dự án cải tạo môi trường nước TP có những ổ gà nằm giữa lòng đường với bán kính cả mét. Nhà thầu đã dùng những tấm sắt diện tích khoảng 0,5 x 1,5 m lót lên những ổ gà cho xe máy qua lại. Mặt các tấm sắt rất nhẵn nên xe máy đi qua dễ bị trượt bánh khi trời mưa. Những ngày qua, sau những cơn mưa lớn, mật độ xe tải đi trên đường này dày đặc nên các ổ gà còn bị xé to hơn. Các ổ gà ngập nước tạo thành những cái bẫy gây tai nạn cho xe và người đi qua.

Vỉa hè lề đường Hoàng Văn Thụ, đoạn trước Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) cũng đang ngày càng xuống cấp. Lưu lượng các loại xe đi qua tuyến đường này lớn mà lòng đường bị rào đến hai lô cốt nên đa số xe máy phải chạy lên vỉa hè khiến gạch lót vỉa hè cạnh hai lô cốt đã bong tróc.

Tại mũi đào trước Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 2 (phường 10, quận Bình Thạnh) trên đường Đinh Tiên Hoàng, diện tích bị đào được rào lại để thi công hẹp nhất là 5,4 m, rộng nhất là 6 m. Trong khi đó, giấy phép chỉ cho phép rào chắn tối đa 5,2 m. Nhiều mũi đào đường không giữ vệ sinh môi trường, để cả vật tư ra ngoài công trình, rào chắn không an toàn. Tại mũi đào trên đường Đồng Đen, đoạn trước Công viên Bàu Cát (phường 13, quận Tân Bình), mỗi sáng thức dậy, người dân khu vực này lại thấy đất cát đổ đầy ra đường kéo dài mấy chục mét.

Rào đường rồi để đó: Sẽ cưỡng chế tháo dỡ

Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra Sở GTCC, kiểm tra 134 vị trí đào và rào chắn, thanh tra đã lập biên bản xử lý 47 trường hợp vi phạm. Có đến 16 trường hợp rào chắn quá diện tích cho phép, bảy trường hợp không đủ rào chắn, biển báo theo quy định, ba trường hợp không hoàn trả lại đúng nguyên trạng mặt đường sau khi thi công xong.

Theo ông Nam, sau khi bị lập biên bản xử lý, nhiều nhà thầu vi phạm lại chây ỳ, chậm khắc phục hậu quả. Trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng để đất đào vương vãi trên lòng đường, lấp cửa cống, hầm ga từ cuối năm 2007 nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục. Ông Nam cho biết công ty này đã bị đình chỉ thi công. “Với những đơn vị như vậy, đề nghị Sở GTCC xem xét lại năng lực, có thể loại hẳn không cho tham gia vào các công trình hạ tầng ở TP nữa!” - ông Nam nói. Tới đây, Thanh tra GTCC sẽ đề nghị Sở GTCC cho cưỡng chế tháo dỡ hàng rào đối với các công trình đã dựng hàng rào mà không tổ chức thi công, gây ách tắc giao thông trong vòng năm ngày.

Năm dự án có nhiều mũi đào đường lớn Trong năm 2008 và 2009, TP.HCM có các dự án sau phải đào đường để thi công: - Dự án Nâng cấp đô thị TP.HCM: Đào 23 đường. - Dự án Xây dựng tuyến ống cấp nước của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn: Đào 23 đường. - Dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM: Đào năm đường. - Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè: Đào 29 đường. (Đến năm 2009: Đào 87 đường) - Các dự án thoát nước do Khu quản lý giao thông đô thị số 1 làm chủ đầu tư: Đào 19 đường.