TP Hồ Chí Minh: Bảo vệ quán bar đánh chết người

Sáng 9-2, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết đã hoàn tất việc truy xét các đối tượng có hành vi đánh chết người tại quán bar Phi Ưng (số 299 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) xảy ra lúc 22 giờ ngày 18-1-2009.

Bảo vệ đánh người như côn đồ

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Nhị (quê Lệ Thủy, Quảng Bình) cùng ba người bạn là Khánh, Sơn, Tuấn sau khi đi tất niên thấy chưa đủ “phê” nên cả bốn vào quán bar Phi Ưng uống bia. Trong lúc uống bia, Sơn đi vệ sinh và chạm mặt Nguyễn Trường Giang, bảo vệ quán. Giang cho rằng Sơn “nhìn đểu” mình nên kéo thêm bốn bảo vệ khác gồm Nguyễn Đình Ngọc, Trần Công, Trần Quang Hà, và Long (chưa xác định lai lịch) để “dạy cho nó một bài học”. Cả bọn chờ nhóm Sơn tính tiền ra về thì bám theo gây sự.

Tình cờ, Nhị bước ra trước, Hà hỏi Nhị hỏi sao dám “nhìn đểu” Giang. Do quá say nên Nhị không nói gì mà chỉ về phía Hà. Lập tức Hà, Long, Ngọc xông vào đánh Nhị ngã xuống đất. Sơn vừa từ trong quán ra thấy Long cầm dùi cui đánh vào đầu Nhị liền tới can ngăn. Giang, Long, Ngọc đuổi đánh Sơn rồi bắt Sơn quay lại quán. Cùng lúc, Nguyễn Thanh Hùng (tự Hùng “chùa”, nhân viên bảo vệ Công ty P.H) chạy xe ngang qua thấy nhóm bảo vệ bar Phi Ưng đánh Nhị liền nhào vô “đánh hôi” làm Nhị té xỉu.

Sau khi bị bảo vệ bar Phi Ưng đánh tơi tả, nhóm của Sơn cùng dìu nhau về xưởng làm ở gần đó. Đến 12 giờ ngày 19-1, Nhị ói và kêu mệt nên được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 điều trị. Ngày 6-2, Nhị đã chết tại bệnh viện.

Vụ án suýt bị “chìm xuồng”

Theo cơ quan điều tra Công an quận Tân Phú, sau khi vụ việc xảy ra, chủ quán bar Phi Ưng không trình báo, công an phường cũng không hay biết để lập hồ sơ báo cáo vụ trọng án.

Ngày 4-2, anh nạn nhân đến trụ sở công an xin giấy xác nhận để đưa Nhị đang hôn mê tại bệnh viện về quê lo chuyện hậu sự, đồng thời gia đình cam kết không hề khiếu nại gì đến việc Nhị bị đánh. “Nhận thấy có điều bất thường, chúng tôi triển khai lập hồ sơ vụ án, truy xét nhanh đối tượng” - trung tá Nguyễn Quốc Hải, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú cho biết.

Lúc điều tra viên tới bar Phi Ưng truy xét, các bảo vệ ở đây đều nói rằng không biết và khẳng định không có vụ đánh nhau nào xảy ra tại quán. Cả năm nhân viên bảo vệ, giữ xe của bar Phi Ưng được mời về trụ sở đều giữ vững phương châm “không biết, không thấy, không nghe”. Cho đến bốn ngày sau nhóm bảo vệ này mới chịu thú nhận hành vi đánh người của mình.

Giang khai: “Tại anh ấy (Sơn) nhìn em như muốn đánh nên tụi em mới ra tay”. Còn Hùng “chùa” khai: “Từ chỗ làm về nhà, chạy qua tưởng nhóm bạn bảo vệ bị đánh nên vào tiếp sức”.

Theo kết quả khám nghiệm của cơ quan pháp y, nạn nhân Nguyễn Văn Nhị chết do chấn thương sọ não. Ngoài các vết thương ở vùng đầu, thái dương, Nhị còn bị thương tại lưng cổ, và 1/3 cánh tay trái bầm tụ máu,

Trưa 9-2, khi chúng tôi đến thì thấy quán bar Phi Ưng đang đóng cửa, nhân viên cho biết chủ quán bar tên Tuấn đã đi vắng.

Trao đổi với phóng viên, trung tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Trưởng Công an quận Tân Phú, cho biết: “Bar Phi Ưng chỉ có giấy phép kinh doanh bán cà phê bình thường. Tuy nhiên, chủ quán kinh doanh cả rượu ngoại và không ký hợp đồng lao động với nhân viên, không đủ ánh sáng... Các lỗi này đã được công an phường xử phạt nhiều lần. Đây là một tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Sau vụ án mạng xảy ra, phía quán bar Phi Ưng vẫn không trình báo với công an địa phương”.