TP Hồ Chí Minh: Bắt quả tang ổ sản xuất rượu giả cực lớn

Ghi nhận tại hiện trường có hơn 400 vỏ chai, 33 chai rượu ngoại cùng hàng ngàn nhãn mác các loại rượu XO, Hennessy, Red Label, Chivas... Bà Yến bước đầu thừa nhận cơ sở này mua rượu Crown 99 độ về pha thêm cồn, nước màu và hương liệu để sản xuất rượu ngoại giả theo tỷ lệ một chai Crown ra hai chai rượu ngoại. Cơ sở này còn có hẳn một phòng sang chiết với hơn 10 lu lớn chứa rượu, một phòng đóng chai, gắn nhãn mác giả. Dưới sàn nhà có hàng trăm chai rượu tắc kè, Vodka Hà Nội giả...

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó đội trưởng Đội 2A, cho biết các loại rượu giả này sẽ được đưa đi phân tích methanol, đồng thời chuyển toàn bộ tang vật và người cho Công an quận Gò Vấp làm rõ và xử lý.

Công an tỉnh Quảng Bình ngày 15-1 cho biết đã phát hiện trên chuyến tàu thường Đồng Hới (Quảng Bình) đi Vinh (Nghệ An) vận chuyển 456 chai rượu ngoại. Số rượu này không có tem nhập khẩu, không có người nhận. Công an đã lập biên bản thu giữ và xử lý theo quy định.