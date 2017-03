TP Hồ Chí Minh: Đánh CSGT vì bị tạm giữ xe

(PL)- Khi bị công an yêu cầu dừng xe vì chở người ngồi sau xe máy không đội nón bảo hiểm, Phú đã kiếm hai khúc cây đánh công an. Người đi đường đã hỗ trợ công an bắt giữ Phú.

Vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ đêm 22-6 tại đường Phan Văn Trị (thuộc phường 5, quận Gò Vấp). Trong lúc tổ tuần tra Đội CSGT Công an quận Gò Vấp đang lập biên bản tạm giữ xe thì Trần Thanh Phú (ngụ quận Bình Thạnh) đi kiếm hai khúc cây rồi quay lại đánh CSGT. Công an quận Gò Vấp tạm giữ Phú để xử lý hành vi đánh người thi hành công vụ. Cơ quan điều tra Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Phong (ngụ xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên) vì có hành vi chống người thi hành công vụ. Chiều 4-6, Phong điều khiển xe máy không đội nón bảo hiểm. Khi công an yêu cầu dừng xe, Phong đã tăng tốc đâm thẳng vào một công an viên khiến người này bị gãy chân. N.ĐỨC - M.MINH