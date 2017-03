TP Hồ Chí Minh: Đường biến thành sông vì mưa trái mùa

Đã có người chết! Lúc 7 giờ 30 sáng 13-4, hàng trăm người đi trên đường Âu Cơ (phường Tân Thành, Tân Phú) đã hoảng loạn bỏ xe chạy thoát lưới điện trung thế đang bùng cháy trên đầu. Thế nhưng vài người chậm chân bị dây điện rơi trúng xe, trong đó một cô gái trẻ bị điện giật chết tại chỗ, ba người khác bị thương nhẹ. Cụ thể, sợi dây điện điện trung thế bùng cháy rơi xuống trúng người đi đường làm một xe gắn máy hiệu Atila của một người đàn ông bị cháy hết phần đuôi xe, may mắn chủ nhân chiếc xe chạy thoát thân được. Sợi dây điện cũng rơi trúng một xe khác làm điện giật tài xế ngã xuống đường nhưng được người dân cứu thoát chết. Riêng Hoàng Thị Thanh Truyền (22 tuổi), quê Bình Định, là sinh viên thực tập tại Công ty cổ phần Kềm Nghĩa, bị dây điện rơi vắt ngang xe gắn máy khiến chị bị điện giật chết tại chỗ (ảnh). Chị Nguyễn Thị Lan (ngụ Tân Bình) có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc kể lại: “Truyền bị dây điện rơi xuống vướng vào giữa xe, giật ngã xuống lề đường. Em cố gượng bò thoát khỏi sợi dây nhưng cùng lúc xuất hiện một xe buýt lưu thông trên đường Âu Cơ hướng về đường Trường Chinh trờ tới làm nước tràn lên lề đường. Sau đó, Truyền không cử động tiếp nữa...” Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 11 lập tức có mặt dập tắt đám cháy. Điện lực Tân Phú cũng cắt nguồn điện. Chiều cùng ngày, ông Lê Văn Đoàn, Phó Giám đốc kỹ thuật Điện lực Tân Phú, cho biết: Vụ dây điện rơi xuống đường làm chết và bị thương người đi đường sáng qua là rủi ro ngoài ý muốn. Do trời mưa tầm tã, sau đó sét đánh lan truyền đã làm đứt dây điện trên đường Âu Cơ, gây tai nạn chết người trên. Phía Điện lực Tân Phú cũng đang làm việc với thân nhân chị Truyền để lo toàn bộ chi phí mai táng. Ba nạn nhân bị thương cùng với phương tiện bị cháy cũng sẽ được bồi thường nếu phía nạn nhân yêu cầu và xác nhận đúng. Đại úy Trần Phước Ngon, Phó Công an phường Tân Thành (quận Tân Phú), cho biết ba xe gắn máy bị cháy một phần đã chuyển về quận Tân Phú. Còn việc một số người dân chứng kiến cho rằng xe buýt chạy làm dạt nước lên lề khiến chị Truyền bị nhiễm điện nặng hơn cũng thuộc thẩm quyền điều tra của công an quận. Bà Lê Thị Kiều Hương, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Kềm Nghĩa cho biết công ty sẽ thực hiện đầy đủ chế độ đối với người lao động gặp tai nạn đối với gia đình chị Truyền. VÕ BÁ - P.THƯƠNG