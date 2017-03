TP Hồ Chí Minh: Khởi động chuyển nghề, đổi xe ba bánh

Sau năm 2011 mới mở rộng phạm vi cấm Ông Lê Trung Tính, Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở GTVT, cho biết Sở đã hoàn chỉnh lần cuối quy định khu vực, tuyến quốc lộ, giờ giấc cấm xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh để trình UBND TP thông qua. Theo dự thảo này, chỉ hạn chế các loại xe trên lưu hành trong khu vực nội đô và các quốc lộ đi qua TP từ 5 giờ đến 22 giờ. Ngoài giờ trên, các loại xe đó vẫn được lưu thông chở người và hàng hóa bình thường. Các loại xe cơ giới ba bánh, kể cả xe thu gom rác khi lưu thông phải có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực, người lái xe phải có bằng lái. Việc hạn chế các loại xe trên lưu thông có lộ trình như sau: - Từ năm 2009 đến 2010: Lấy 25 tuyến đường làm ranh giới xác định khu vực nội đô, sáu tuyến quốc lộ và tuyến đường Nguyễn Văn Linh (đi qua quận 7, 8 và huyện Bình Chánh). - Sau năm 2011 mới mở rộng ranh giới hạn chế. Theo ông Tính, bản dự thảo lần cuối cùng này có khác biệt so với bản dự thảo lấy ý kiến của Ủy ban MTTQ VN TP.HCM hồi cuối tháng 10-2008. Trên cơ sở đề nghị của quận 7 và quận 8, sẽ loại các tuyến đường tại hai quận này ra khỏi danh sách các tuyến đường nội đô nên các loại xe trên vẫn lưu thông bình thường. Chỉ riêng đường Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Văn Linh do Phòng CSGT đường bộ thực hiện tuần tra, kiểm soát, có mật độ xe đông thì vẫn cấm xe ba bánh như hiện nay. Theo nhiều nguồn tin, có thể sau Tết Kỷ Sửu, UBND TP mới ra quyết định cấm loại xe tại các khu vực nêu trên. Trao đổi qua điện thoại, trung tá Võ Thanh Tùng, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự và phản ứng nhanh (Công an quận 7), cho biết tuy chưa được xem là quận nội đô nhưng sau khi UBND TP có lệnh cấm, đội vẫn khảo sát mật độ, mức độ an toàn trên từng tuyến đường do mình quản lý. Trên cơ sở đó, đội sẽ xây dựng lộ trình cấm đến sau năm 2010 trình UBND quận và TP xem xét.