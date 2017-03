TP Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ tông xe vào công an

Khoảng 0 giờ ngày 3-5, công an quận phát hiện một đoàn xe khoảng 50 chiếc đang chạy với tốc độ cao từ quận Bình Thạnh theo đường Phan Văn Trị. Bị công an truy đuổi, cả đoàn xe chạy về đường Nguyễn Thái Sơn. Lúc này, lực lượng công an phường cũng tham gia chốt chặn tại ngã tư Nguyễn Thái Sơn-Nguyễn Văn Nghi. Trung tá Dương Hữu Toàn - Phó Trưởng Công an phường 4 (quận Gò Vấp) ra hiệu cho các xe dừng lại nhưng Vinh (chở theo Sơn) đã tông thẳng vào trung tá Toàn khiến anh văng xa hơn 4 m. Sau đó, xe do Vinh điều khiển bị bể lốp nên cả hai vứt xe bỏ chạy nhưng bị lực lượng truy bắt tóm gọn. Anh Toàn bị chấn thương đầu, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 175.

Vi phạm đua xe trái phép còn cố tình gây tai nạn cho người thi hành công vụ. Tội này không thể dung tha. Theo tôi, phải xử lý thật nặng theo pháp luật. Không thể dung dưỡng cho việc coi thường mạng sống người khác như vậy. Cần công khai, xét xử nhanh để làm gương cho kẻ khác. Đồng thời, phạt tù thật cao đủ sức răng đe những nhóm có ý đồ muốn đua xe.

Pháp luật phải nghiêm khắc trừng trị những kẻ ngông cuồng.