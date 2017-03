TP Hồ Chí Minh: Nhà cán bộ tòa bị tạt sơn đỏ

Ngay sau đó, bà đã báo cho công an phường đến lập biên bản và công an đã mang hai vỏ hộp sơn tang vật về phường.

Làm việc với công an, bà H. khẳng định hai thủ phạm ném sơn vào nhà bà là một hàng xóm sát vách. Khi phát hiện họ, bà đã gọi tên họ và họ cũng kịp chửi lại bà sau khi ném hai lon sơn. Lý giải về mâu thuẫn giữa hai bên, bà H. cho biết bà cùng nhiều người ở khu phố đã nhiều lần phản ánh lên cơ quan chức năng các cấp yêu cầu người hàng xóm chấm dứt tình trạng gây ô nhiễm do sản xuất, gia công đồ nhựa gây ra. Tuy nhiên, sau nhiều lần kiểm tra và bị xử phạt hành chính, đến nay cơ sở này vẫn hoạt động.

Theo trung úy Nguyễn Thành Nhân (Công an phường An Lạc A), hai bên có mâu thuẫn từ nhiều năm nay nhưng chưa giải quyết xong. Dịp Tết vừa qua, hàng xóm của bà H. cũng từng bị ai đó ném vật dơ vào nhà. Trước mắt, công an phường sẽ xác minh, xác định chính xác thủ phạm có hành vi khủng bố tinh thần gia đình bà H. để xử lý. Tiếp đó, công an phường sẽ tổng hợp ý kiến của bà con khu phố về cơ sở sản xuất nhựa trên và báo cho lãnh đạo phường để kiến nghị lên cấp quận giải quyết dứt điểm.