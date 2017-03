TP Hồ Chí Minh: Phát hiện hơn 700 chai rượu ngoại lậu

19 thùng rượu Iichiko (720 ml), 28 thùng Japanschzaky (720 ml), 55 thùng hiệu Sakê (1,8 lít) và hai thùng rượu ghi chữ Nhật (720 ml). Đây là lô hàng của Công ty TNHH Phạm Huy Hoàng, phường 22, Bình Thạnh.

Công an Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 6.000 gói thuốc ngoại nhập lậu trị giá trên 50 triệu đồng tại thị trấn Thốt Nốt của Trần Thị Trang Đài. Số thuốc lá này được Đài thu gom của những người buôn lậu từ An Giang về nhằm tiêu thụ trong dịp Tết.

Sáng 12-1, trên quốc lộ 1A qua TP Tam Kỳ, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ một ôtô khách do Phạm Văn Khánh (trú ở huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) điều khiển, chở hơn 1.500 cây thuốc lá Zet không rõ nguồn gốc.

Cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết năm 2008, công an tỉnh đã xử lý 212 vụ buôn bán hàng lậu, hàng cấm, hàng trốn thuế và sản xuất, tiêu thụ hàng giả. Số hàng vi phạm bị công an bắt giữ có tổng trị giá hơn chín tỷ đồng.

Hàng bị bắt giữ, xử lý nhiều nhất là thuốc lá nhập lậu, rượu ngoại.