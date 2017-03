TP Hồ Chí Minh: Phát hiện một điểm sản xuất mực in giả

Công ty Thuận Vinh đã thuê một căn hộ trên đường Bùi Đình Túy, quận Bình Thạnh dùng làm nơi sản xuất. Tại đây có cả bàn máy ép túi tự chế, bao bì đựng mực in, các ống mực in cũ và trên 500 ống mực in giả nhãn hiệu... Một hộp mực in giả nhãn hiệu HP được công ty này bán với giá 570.000 đồng. Đội quản lý thị trường Bình Thạnh ước tính giá trị số hàng trên 100 triệu đồng.