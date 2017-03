TP Hồ Chí Minh: Tái lập trật tự khu đại học quốc gia

Hiện có khoảng 1.000 giảng viên, cán bộ, viên chức và 25.000 sinh viên (SV) sống, làm việc, học tập tại khu vực Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM thuộc địa phận quận Thủ Đức (TP.HCM) và huyện Dĩ An (Bình Dương). Tình hình mất trật tự an ninh, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường tại đây đã được đưa ra bàn, tìm hướng giải quyết tại cuộc họp chiều 3-4 giữa đại diện UBND TP.HCM, tỉnh Bình Dương và công an các địa phương. Nhiều giải pháp được kiến nghị: làm tốt công tác bồi thường giải tỏa, lập ban an ninh trật tự, mở rộng hệ thống dịch vụ thương mại phục vụ SV...

Mất trộm, xin đểu là chuyện thường ngày

Theo TS Nguyễn Khắc Cảnh - Trưởng ban Công tác SV ĐHQG TP.HCM, hệ thống ký túc xá chỉ mới đáp ứng được cho hơn 8.000 SV nội trú, còn hàng chục ngàn SV phải ở trọ nhà dân. SV ngoại trú phải sống trong những điều kiện không đảm bảo, nhiều trường hợp bị mất trộm tài sản. Trên đường đi học, đi làm về ký túc xá hay dạo chơi buổi tối, chuyện SV bị cướp giật túi xách, điện thoại, máy tính xách tay, tiền, xe máy hoặc bị xin đểu, trấn lột không phải là cá biệt.

Những diễn biến phức tạp trên gây tâm lý hoang mang trong SV. Nhiều SV không dám đi học hay đi làm thêm buổi tối vì sợ. Nhiều SV mất xe máy, máy tính xách tay, không còn phương tiện phục vụ học tập. Có SV mất hết số tiền vừa nhận được từ gia đình để chuẩn bị đóng học phí, rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, từ đầu năm 2009 đến nay có tới năm SV thiệt mạng khi đi tắm tại hồ đá cạnh ký túc xá.

“ĐHQG TP.HCM thường xuyên phản ánh, họp bàn với chính quyền địa phương tìm biện pháp làm lành mạnh môi trường nhưng kết quả còn rất hạn chế” - TS Nguyễn Khắc Cảnh cho hay.

Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Trước tình trạng nêu trên, ĐHQG TP.HCM cho biết sẽ lập ban an ninh trật tự và tổ chuyên trách (không kiêm nhiệm) để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về công tác đảm bảo an ninh trật tự đô thị do giám đốc ĐHQG TP.HCM làm trưởng ban. Ông Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐHQG TP.HCM, cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương trong việc giữ gìn an ninh trật tự. Mỗi nơi cần có kế hoạch thực hiện cụ thể, làm đến đâu giữ vững địa bàn đến đó.

Theo đại diện Thành đoàn, để giải quyết nạn hàng quán bán cho SV mọc ra ngày càng nhiều và không được kiểm soát, cần đầu tư xây dựng cơ sở dịch vụ thương mại cho SV. Đồng tình, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đề nghị ĐHQG TP.HCM xem xét, trao đổi với Co.op Mart để cung cấp thực phẩm tươi sống cho SV ngoại trú, đảm bảo cho SV trong vấn đề ăn uống. Về chợ tự phát cũng cần sắp xếp lại, đảm bảo không phát sinh mới. “Từ nay đến 30-4, Công an quận Thủ Đức và Công an huyện Dĩ An (Bình Dương) mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, có kế hoạch giữ vững trật tự lâu dài. Các ban, ngành cần tham mưu, đề xuất cho TP xây dựng thiết chế văn hóa ở khu vực này để phục vụ cho khoảng 50.000 công nhân của quận Thủ Đức và 130.000 SV học tập tại đây” - bà Hà cho biết.

Bà Trần Thị Kim Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, đề nghị ĐHQG quản lý tốt hơn những phần diện tích đã bồi thường giải tỏa xong. Hướng sắp tới là ĐHQG phối hợp với UBND TP.HCM và tỉnh Bình Dương báo cáo Bộ Công an và Chính phủ để xin một cơ chế bảo vệ khu ĐHQG vì diện tích khu vực này quá lớn và địa bàn phức tạp.