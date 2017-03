TP Hồ Chí Minh: Tìm “thuốc giải” cho phòng chống ma túy

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP, cho biết do thời gian gần đây, tỷ lệ người nghiện ma túy và tình hình tội phạm gia tăng nên cần bàn biện pháp xử lý.

Theo báo cáo của Công an TP.HCM, tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy trong năm 2008 vừa qua vẫn còn diễn biến phức tạp. So với năm 2007, đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tăng trên 36% số vụ và tăng 48% số đối tượng. Phương thức hoạt động của các đối tượng mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại thành phố ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Những đối tượng này thường sử dụng điện thoại di động trong thời gian ngắn; giao nhận lưu động trên phương tiện giao thông; dùng giấy tờ giả để che giấu tung tích, lai lịch; dùng vũ trường, nhà ở làm nơi lẩn trốn và giao dịch mua bán ma túy...

Về tình hình người tái hòa nhập cộng đồng, theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có trên 14.500 người diện này. Số người tái nghiện trên 1.300 người (chiếm tỷ lệ trên 14%), trên 370 người tái hòa nhập cộng đồng bị xử lý hình sự. Số người tái hòa nhập cộng đồng đang được quản lý trên 9.000 người (trên 62%), số còn lại đã bỏ đi nơi khác, chết, vi phạm pháp luật bị bắt giữ... Trong đó, số tự ý rời bỏ địa phương không quản lý được là trên 1.500 người.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, cho rằng khó khăn hiện nay là số người tái hòa nhập cộng đồng rời bỏ địa phương không quản lý được, số người tái nghiện và vi phạm pháp luật vẫn tiếp tục tăng, tình hình phát sinh người nghiện mới không giảm. Ông Minh cho rằng các quận, huyện cần tăng cường tư vấn, giúp đỡ tạo việc làm cho người tái hòa nhập cộng đồng.

Để đánh giá đúng thực trạng và tệ nạn ma túy theo địa bàn từng phường cụ thể, ông Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP, cho biết thời gian tới, Công an TP sẽ triển khai hệ thống thống kê quan trắc. Để có biện pháp căn cơ hơn, thành phố cần đẩy nhanh công tác chỉnh trang đô thị, xóa nhà tạm bợ, nhà lấn chiếm sông, kênh rạch, giải phóng mặt bằng và giải quyết đầu tư xây dựng nhanh các khu đất bỏ hoang nơi đối tượng lợi dụng làm tụ điểm mua bán ma túy. Ngành công an cũng đề nghị UBND TP chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự thành phố và chủ tịch UBND các quận, huyện huy động lực lượng quân sự tại địa phương phối hợp với lực lượng công an tuần tra, kiểm soát, đấu tranh chuyển hóa các địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch UBND TP, cho biết các quận, huyện cần nhìn lại công tác tái hòa nhập cộng đồng, xem những người nào cần tạo công ăn việc làm, địa bàn nào cần chuyển hóa... Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung chuyển hóa 33 địa bàn phức tạp về ma túy. Thành phố cũng sẽ kiên quyết đưa trở lại trung tâm các đối tượng tái nghiện và có nguy cơ tái nghiện cao.