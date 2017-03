TP Hồ Chí Minh: Vỡ đê bao, hàng trăm hộ dân khốn đốn

3 giờ sáng 11-1, tại khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức), nước dâng cao khiến một đoạn đê bao thuộc sông Sài Gòn chảy về phía cầu Bình Lợi dài 12 m, sâu 3 m bị vỡ, nhiều căn nhà bị ngập gần 2 m.

Tê liệt mọi sinh hoạt

Do nước tràn vào quá nhanh nên người dân không kịp di dời tài sản. Cả khu phố, đặc biệt là các tổ từ tổ 2 đến tổ 9 bị tê liệt mọi sinh hoạt, có nơi muốn đi ra ngoài người dân phải lội nước tới bụng.

Đến khoảng 7 giờ sáng, nước bắt đầu rút nhưng thiệt hại gây ra cho người dân khu phố này rất lớn. Nhiều người phải ở nhà để trực chiến bơm nước từ trong nhà ra và dọn dẹp nhà cửa. Hơn 10 ha mai vàng đang nụ chuẩn bị đón Tết của người dân nơi đây nhiều khả năng bị mất trắng. Hàng chục ao cá ở tổ 5 cũng bị ảnh hưởng. “Chỉ tính riêng gần 700 trăm gốc mai để bán dịp Tết này thì tôi mất trắng gần 300 triệu đồng” - ông Trần Văn Tư, tổ trưởng tổ dân phố 5, nói.

Cũng theo ông Tư, đây là đoạn đê bao đã có từ mấy chục năm và chưa lần nào được tu bổ nên khó chịu nổi triều cường. Ông Tư khẳng định mực nước khá cao, khoảng hơn 2 m tràn qua bờ đê bao và gây vỡ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Nam Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Phước cho biết theo dự báo của Chi cục Thủy lợi phòng chống lụt TP thì mực nước chỉ từ 1,4 m đến 1,47 m, vì thế việc vỡ đê bao là khá bất ngờ. Ông Hải cũng khẳng định là nếu mực nước như thông báo thì khó làm vỡ đê bao.

Khi sự cố xảy ra, UBND quận Thủ Đức phối hợp cùng UBND phường Hiệp Bình Phước huy động lực lượng hơn 60 dân quân, công an làm việc từ 8 giờ sáng, sử dụng hơn 1.000 bao đất để đắp lại bờ bao. Đến 5 giờ chiều, đoạn đê bị vỡ đã được vá xong. “Hiện vẫn chưa thống kê được mức độ thiệt hại. UBND phường sẽ xem xét kỹ lưỡng mức độ thiệt hại để kiến nghị quận cùng phường có mức hỗ trợ hợp lý cho người dân” - ông Hải nói.

Triều cường cao hơn dự kiến

Trước tình hình triều cường thất thường, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão (PCLB) TP cũng có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc. Cũng trong ngày hôm qua, Ban chỉ huy PCLB TP ra công văn số 06 chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với đợt triều cường mới từ ngày 12 đến ngày 14-1. Theo dự báo, mực nước (đo tại trạm Phú An và Nhà Bè) trong đợt triều cường này khá cao, khoảng 1,52 m, vượt mức báo động ba. Đây là đợt triều cường cao hơn dự kiến ban đầu, nguyên nhân do các đợt không khí lạnh tăng cường gây ra gió mùa Đông Bắc làm cho mực nước đỉnh triều tăng cao đột biến. Theo dự báo trước đó, đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn-Đồng Nai sẽ lên mức cao từ ngày 9 đến 13-1 (tức 14 đến 18 tháng Chạp), dao động từ 1,4 m đến 1,45 m.

Ban chỉ huy PCLB TP yêu cầu các cơ quan chức năng trong những ngày nghỉ Tết tuyệt đối không để xảy ra tràn, bể bờ bao gây ngập úng nhằm giúp người dân an tâm ăn Tết. Các quận, huyện tập trung kiểm tra các khu vực xung yếu ở các phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân (quận 12), Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Tam Phú, Trường Thọ, Linh Đông (quận Thủ Đức) và các xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn), Bình Mỹ, Trung An (huyện Củ Chi).