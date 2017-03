TP Huế: Giết gái bán dâm dã man tại nhà nghỉ để cướp vàng

Chiều 15.8, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế tuyên phạt Lê Hoài Sơn (SN 1988, quê ở xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) mức án chung thân về tội giết người và cướp tài sản. Tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 103 triệu đồng và chu cấp mỗi tháng 600.000 đồng cho 2 người con của bị hại đến khi đủ 18 tuổi.







Đối tượng Lê Hoài Sơn.





Số tài sản của chị C. bị Sơn cướp.



Theo An Sơn (Dân Việt)

Theo cáo trạng, Sơn và chị Nguyễn Thị C. (SN 1981, ngụ đường Phan Bội Châu, TP.Huế, là gái bán dâm) quen biết nhau từ trước. Ngày 6.12.2012, Sơn gọi điện thoại hẹn chị C. đến nhà nghỉ Anh Bình (86 Điện Biên Phủ, TP.Huế) để “vui vẻ”.Sau khi hai người quan hệ tình dục, chị C. đi vào phòng vệ sinh để tắm rửa. Do có ý định giết chị C. để cướp tài sản từ trước nên Sơn liền lấy dao giấu sẵn trong túi quần đi vào phòng vệ sinh đâm 6 nhát vào người chị C. rồi dùng khăn tắm nhét vào miệng chị này khiến nạn nhân chết tại chỗ.Sau đó, Sơn lấy của chị C. 1 giây chuyền vàng, 7 vòng đeo tay bằng vàng, 1 nhẫn vàng, 1 điện thoại di động, với tổng giá trị hơn 15 triệu đồng. Sau khi giết người và cướp tài sản, Sơn tắm rửa rồi chuẩn bị bỏ trốn thì bị công an bắt giữ.Tại tòa, Sơn khai, do quen biết chị C. từ trước và thấy chị này đeo nhiều vàng nên y chủ động sắp xếp cuộc mua bán dâm để ra tay giết nạn nhân nhằm cướp tài sản, lấy tiền chơi game.