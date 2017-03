TP Pleiku: Cháy nhà nghi do trẻ nghịch phá

Ảnh: Lê Hòa



Theo Lê Hòa (Gia Lai Online, NLĐ)



Nhận được tin báo, Công an phường Ia Kring phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Gia Lai đã huy động 2 xe cứu hỏa đến hiện trường. Toàn bộ tầng thượng của tòa nhà nghi ngút khói đen, mùi khét nồng nặc, hệ thống cửa kính bị bung vỡ. Sau 10 phút cứu chữa, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người do tòa nhà mới được đưa vào sử dụng, khu vực tầng thượng chỉ dùng làm nơi trữ thùng cattông, thùng xốp đựng trái cây và là nơi chơi đùa hằng ngày của con trẻ trong nhà. Theo thông tin ban đầu từ người trong gia đình, đám cháy có thể do trẻ con nghịch phá, đốt giấy nhưng dập chưa tắt lửa đã đem vứt vào thùng xốp.Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.