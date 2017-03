TP Tam Kỳ (Quảng Nam): Công an “làm khó” DN vận tải

Cụ thể, cấm các loại xe khách, xe tải lưu thông, trừ xe đi và đến của Tam Kỳ, xe tham quan, du lịch, xe đưa đón công nhân, xe giao nhận hàng tại Tam Kỳ. UBND TP Tam Kỳ giao Công an TP phối hợp với các ngành chức năng liên quan xem xét, cấp phép cho các loại xe được phép vào TP.

Chủ trương của UBND TP Tam Kỳ rất rõ ràng nhưng không hiểu sao Công an TP Tam Kỳ lại chỉ cho các loại xe được phép vào TP trong những giờ thấp điểm (từ 5 giờ đến 5 giờ 30 và từ 18 giờ đến 18 giờ 30). Còn lại, chỉ có một loại xe được ưu tiên ra vào TP thoải mái là xe buýt, dù đây cũng là loại xe liên tỉnh, từ Tam Kỳ đi Đà Nẵng và ngược lại. Những hành khách muốn đi xe 16 chỗ tuyến Chu Lai-Đà Nẵng phải ra đón xe ở đường tránh Nguyễn Hoàng, vừa xa vừa nguy hiểm do xe tải nặng lưu thông rất nhiều.

Để đối phó, những phương tiện bị hạn chế vào TP phải chấp nhận “xé rào” theo kiểu được chăng hay chớ. “Muốn vào được “đường cấm”, chúng tôi phải dùng bảng hiệu “Xe đám cưới” để đánh lừa CSGT” - một chủ xe chạy tuyến Chu Lai-Đà Nẵng nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ, khẳng định: “UBND chỉ cấm một số loại xe (nêu trong thông báo) vào TP, còn các loại xe khác vẫn được lưu thông bình thường, không bị hạn chế thời gian. Ở đây hoàn toàn không có chuyện độc quyền kinh doanh”.

Như vậy, chủ trương thì đã rõ nhưng không hiểu sao Công an TP Tam Kỳ lại gây khó khăn cho hàng chục phương tiện vận tải hành khách như vậy. Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ làm việc với Công an TP Tam Kỳ nhưng đều bị từ chối với lý do lãnh đạo bận việc!