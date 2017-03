TP Vũng Tàu: Phá động lắc, tạm giữ hơn 60 đối tượng

Công an thu giữ hơn 20 viên ma túy tổng hợp cùng bột ma túy, đồng thời tạm giữ 62 đối tượng để làm việc và thử ma túy. Kết quả có 37 đối tượng dương tính với ma túy.

Theo Công an TP Vũng Tàu, chủ quán bar trên là Nguyễn Bá Hiệp (hộ khẩu tại TP.HCM) và kẻ cung cấp thuốc lắc là Hoàng Quang Hưng (còn gọi là Hưng “Hủi”, trú 112 Trần Bình Trọng, phường 8, TP Vũng Tàu). Quán bar Diamond hoạt động từ tháng 12-2007 và bắt đầu hoạt động rầm rộ từ tháng 4-2008. Ông Nguyễn Hữu Tụng, Phó Trưởng Công an TP Vũng Tàu, cho biết trước mắt các đối tượng chủ chốt, liên quan đã phạm tội chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy. Hiện Công an TP Vũng Tàu đang điều tra làm rõ vụ án.