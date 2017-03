TP.HCM: 29 cán bộ, chiến sĩ công an bị xử lý kỷ luật

Theo báo cáo, từ tháng 12.2006 đến nay, Thanh tra Công an TP.HCM đã tiếp nhận, xử lý 1.160 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua xác minh, lãnh đạo Công an TP đã xử lý kỷ luật 29 trường hợp cán bộ, chiến sĩ sai phạm. Trong đó, nặng nhất có 2 người bị tước danh hiệu Công an nhân dân; 4 người bị giáng, cách chức; 2 người bị giáng cấp, hạ bậc lương...