TPHCM: Bãi cỏ bốc cháy, 11 phòng trọ bị thiêu rụi

11 căn phòng trọ bị lửa thiêu rụi







Tài sản của người lao động nghèo bị thiêu rụi







Số ít đồ đạc được đưa ra ngoài kịp thời



Theo Thế Phong (DT)



Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 6/4 tại đường Nguyễn Bình, ấp 2, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TPHCM.Theo nhiều nhân chứng, ngọn lửa bốc lên từ bãi sậy nằm ngay trước dãy nhà trọ. Do thời tiết hanh khô nên đám cháy bùng lên dữ dội. Rất nhiều người dùng xô, chậu… để múc nước dập lửa nhưng không hiệu quả. Tàn lửa đã theo gió bay vào dãy nhà trọ và tiếp tục gây ra vụ cháy lớn.Hàng chục người dân lao động nghèo đang làm việc tại một công ty gần đó khi nghe tin cháy đã vội vã lao về và chỉ kịp di chuyển được số ít tài sản bên trong phòng trọ ra ngoài. Khi lính cứu hỏa đến hiện trường thì cả dãy nhà trọ gồm 11 phòng đã chìm trong “biển lửa”. Ngọn lửa được dập tắt thì khu nhà trọ cùng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Chủ tịch UBND xã Nhơn Đức, trước đó chính quyền xã đã yêu cầu phía chủ đất phải phát quang, đề phòng cháy cỏ có thể xảy ra nhưng do khu đất này được mua bán, sang tay nhiều người, việc mua bán lại không thông qua xã nên không thể mời đúng người có trách nhiệm để làm việc. Hiện lực lượng chức năng địa phương đang tìm phương án hỗ trợ những người lao động nghèo bị thiệt hại nặng do vụ hỏa hoạn gây ra.