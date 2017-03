TP.HCM: Bán Viarga giả, một người nước ngoài lãnh 7 năm tù

Tháng 6-2007, Công an quận 5 bắt quả tang Yan đang giao hàng cho một người đàn ông và thu giữ một ba lô đầy thuốc tân dược, đông nam dược do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ. Khám xét nơi ở của Yan, công an còn đã phát hiện và thu giữ 75 kiện hàng chứa thuốc Viarga, Clalist, nước kích dục, thuốc đông dược, dụng cụ kích dục... với tổng trị giá lên tới hàng tỷ đồng.

Yan khai nhận toàn bộ số thuốc kích dục trên là thuốc giả mà vợ chồng Yan đặt mua của một người Trung Quốc, rồi lén lút chuyển vào TP.HCM tiêu thụ. Số hàng trên được chào bán khá chạy ở các tiệm thuốc Tây và khách vãng lai ngoài đường do giá rất rẻ.

Tại tòa, Yan đổ lỗi rằng không có học thức, toàn bộ công việc làm ăn buôn bán là do chồng sắp đặt... và mong tòa khoan hồng. Xét thấy hành vi phạm tội của Yan là rất nguy hiểm, không những ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn truyền bá lối sống dâm ô, trụy lạc... nên tòa đã tuyên mức án nghiêm khắc với Yan. Chồng Yan hiện đã bỏ trốn.