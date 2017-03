TP.HCM: Báo cáo vụ phá ổ cờ bạc quy mô lớn tại Sở Thùng

Theo báo cáo, Công an TP.HCM phát hiện Kiệt điều hành, tổ chức một “tổ hợp cờ bạc” như đá gà, lắc tài xỉu tại khu đất trống trong hẻm 348, Phan Văn Trị, phường 13, quận Bình Thạnh từ cuối năm 2014. Trước đó Công an quận Bình Thạnh nhiều lần vây bắt sòng bạc Cu Đĩ nhưng chưa đủ chứng cứ xử lý hình sự Kiệt và các đàn em thân tín. Dựa vào đây Kiệt tuyên bố có “quan hệ” rộng, thu nạp đàn em có nhiều tiền án, tiền sự, tàng trữ hung khí nhằm bảo kê hoạt động cờ bạc. Ngoài ra Kiệt còn cho lắp bốn hệ thống camera an ninh theo dõi 24/24 giờ toàn bộ khu vực để đối phó công an.

Sau nhiều tháng theo dõi, lên kế hoạch tấn công chi tiết, vào ngày 9-5, Công an TP cùng Công an quận Bình Thạnh huy động trên 100 cán bộ, chiến sĩ bất ngờ tấn công sòng bạc Cu Đĩ. Tại đây, bắt giữ 71 đối tượng, thu giữ hơn 30 triệu đồng, 35 viên đạn, hai cây mã tấu, một cây kiếm và 77 xe máy cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Ngày 19-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Khởi tố Lê Hoàng Kiệt và chín đàn em thân tín khác của Kiệt về hành vi tổ chức đánh bạc.

DX