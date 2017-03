TP.HCM: Bắt cướp bắn nhầm người

Theo trung tá Nguyễn Văn Bổn, Phó Trưởng Công an huyện Củ Chi, cuối tháng 10-2007, Lê Việt Hùng (26 tuổi, ngụ xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi) cùng đồng bọn đã cướp một xe gắn máy tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, sau đó Hùng trốn khỏi địa phương. Sáng hôm qua, Công an huyện Củ Chi nhận được tin báo Lê Việt Hùng đang có mặt tại xã Trung Lập Thượng. Các trinh sát xuống ngay hiện trường để truy bắt Hùng nhưng đã nhầm với anh Ngô Tùng Nam. Điều dẫn đến sự nhầm lẫn này là khi thấy các trinh sát, anh Nam đã bỏ chạy. Dù các trinh sát đã bắn ba phát súng chỉ thiên nhưng anh Nam vẫn tiếp tục chạy. Nhầm tưởng là Hùng, trinh sát đã bắn một phát vào chân. Công an đã đưa anh Nam vào Bệnh viện huyện Củ Chi để cấp cứu và phẫu thuật lấy đầu đạn ra.

Theo trung tá Bổn, “Lỗi đầu tiên thuộc về phía công an nên Công an huyện Củ Chi sẽ lo toàn bộ chi phí điều trị cho anh Nam. Ngoài ra, theo kết quả thử máu nhanh, anh Nam là người nghiện ma túy”.