TP.HCM: Bắt khẩn cấp người giúp việc giết chủ nhà

Bà Hà khai, bà đã được một trung tâm giới thiệu việc làm giới thiệu đến giúp việc nhà cho bà Nguyễn Thị Ngân (87 tuổi, Việt kiều Pháp, ngụ tại quận Gò Vấp) được một tuần. Do bà làm việc chưa được tốt, chủ nhà thường la rầy nên hai người sinh ra mâu thuẫn. Khuya 5-12, bà Ngân kêu bà lên trả tiền công một tuần để bà đi tìm việc khác. Bà Ngân bảo đêm khuya không có tiền nên bà Hà tức giận dùng chiếc áo trùm kín mặt rồi siết cổ bà Ngân đến chết. Trước lúc bỏ đi, bà Hà lục túi bà Ngân lấy 300.000 đồng. Công an quận Gò Vấp đang chuyển hồ sơ vụ án lên Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra do nạn nhân là người nước ngoài.