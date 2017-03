TP.HCM: Bắt nhóm cướp giật ở Công viên Phú Lâm

Trong số này có Cù Minh Dũng (tự Dũng Cù, 21 tuổi, ngụ phường 13, quận 6) là đối tượng có tiền án về tội cướp tài sản vừa mới ra tù.

Theo phản ánh của bà con địa phương, gần đây các vụ trấn lột, giật dọc xảy ra liên tục trên đường Lê Tuấn Mậu và An Dương Vương (nằm dọc công viên). Đêm 23-1, trong vòng ba giờ đồng hồ đã xảy ra ba vụ cướp điện thoại di động và xe máy. Bọn cướp cầm dao và gậy vuông đánh tới tấp làm nạn nhân bị thương, bể cả mũ bảo hiểm. Ngoài hành vi ép xe, dùng hung khí khống chế nạn nhân, chúng còn dàn cảnh va quẹt xe để cưỡng đoạt tài sản người bị hại. Nổi cộm tại khu vực này còn có nhóm cướp giật do S. “Đài Loan” (tạm trú tại phường An Lạc, quận Bình Tân) cầm đầu. Cạnh ngã tư Cây Da Sà có vợ chồng MN hoạt động chăn dắt gái mại dâm và trấn lột, móc túi khách mua dâm.

Từ những thông tin trên, Phòng PC14 đang phối hợp Công an quận 6 tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan, tấn công trấn áp các băng nhóm tội phạm cướp giật, trấn lột đang lộng hành quanh khu vực Công viên Phú Lâm.