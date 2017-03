TP.HCM: Bắt nữ quái làm giả “giấy đỏ” lừa đảo

(PL)- Hôm qua (29-6), nguồn tin từ cơ quan điều tra Công an TP.HCM cho biết cơ quan này vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Kim Thy (ngụ ấp Hội Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi) do có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Năm 2007, Thy có quen với ông Phan Văn Rẫy (ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi). Biết ông Rẫy đang cần vay tiền, Thy bảo là sẽ vay giúp rồi chiếm đoạt luôn giấy tờ nhà của ông Rẫy, làm giả hồ sơ là được ông Rẫy tặng nhà và đất. Sau đó, Thy mang giấy đi thế chấp vay ngân hàng một tỷ đồng. Thy còn nhờ người làm giả một bộ giấy tờ nhà và ghi tên Thy đứng chủ quyền rồi đem thế chấp cho một chủ tiệm vàng ở quận 11 để vay 1,2 tỷ đồng nhưng bị chủ tiệm vàng này phát giác và tố cáo vụ việc ra cơ quan công an. Ngoài ra, công an còn lần ra các vụ lừa đảo khác của Thy bằng phương thức dùng tài sản của người khác để lừa vay tiền người dân. Ước tính tổng số tiền mà Thy dùng các tài sản này để lừa vay được khoảng tám tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ hành vi Thy làm giả giấy tờ và con dấu của nhà nước. N.DŨNG - V.TH