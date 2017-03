TP.HCM: Cấp phép lại, “lô cốt” mọc... nhiều hơn!

Hầu hết các “lô cốt” cũ trên các đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Trần Hưng Đạo, Trần Quang Diệu, Hoàng Sa, Trường Sa, Nguyễn Văn Cừ, Đinh Tiên Hoàng, Phan Đăng Lưu... đều đã quá hạn rào chắn nhưng vẫn chưa tháo dỡ. Trong khi đó, Sở GTVT đang cấp phép thi công hàng loạt “lô cốt” mới.

Thêm hàng chục tuyến đường bị rào

Phó phòng Quản lý giao thông Sở GTVT Đậu An Phúc cho biết hạn cuối cấp phép lại cho “lô cốt” được lùi đến ngày 25-10, thay vì 30-9 như trước do các nhà thầu và chủ đầu tư không kịp chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép. “Như vậy cũng có nghĩa là đến sau thời điểm này thanh tra giao thông mới có thể ra quân kiểm tra, xử phạt “lô cốt” không phép” - ông Phúc nói. Hiện Sở GTVT đang xem xét cấp phép cho các “lô cốt” thuộc dự án Vệ sinh môi trường TP trên các đường Trường Chinh, Tân Hải, Đinh Tiên Hoàng, Lê Quang Định, Phan Đăng Lưu... Trong đó chỉ cấp phép cho “lô cốt” vẫn còn thời hạn thi công, không cấp phép tiếp cho các “lô cốt” đã hết hạn.

Theo Ban quản lý dự án Vệ sinh môi trường, toàn bộ dự án sẽ thi công trên gần 70 tuyến đường nhưng tính đến thời điểm này mới rào chắn hơn 30 đường. Như vậy từ nay đến cuối năm, chậm nhất là đến giữa năm 2009, sẽ rào chắn thêm 40 tuyến đường còn lại. Số lượng “lô cốt” trên mỗi tuyến đường cũng sẽ tăng chóng mặt vì dự án vẫn còn 40.000 m cống thoát nước cần lắp đặt.

Trong khi đó, dự án Cải thiện môi trường nước cũng đang lập hồ sơ xin cấp phép, ngoài các “lô cốt” cũ đang chiếm dụng mặt đường, nhà thầu còn xin cấp phép thêm hàng loạt “lô cốt” mới - Trưởng Phân ban quản lý dự án môi trường nước 1 Đặng Ngọc Hồi cho biết. Theo ông Hồi, thời điểm hoàn thành dự án đã sát nút (cuối năm nay) nên phải tăng số “lô cốt” để đẩy nhanh tiến độ thi công.

“Hậu lô cốt”, đường tan nát

Trong khi số “lô cốt” không ngừng “mọc” lên như nấm sau mưa thì nhiều “lô cốt” cũ dù đã tháo dỡ nhưng do tái lập quá bê bối khiến việc lưu thông của người dân vẫn bị cản trở. “Nhiều “lô cốt” trên đường Nguyễn Kiệm, Lê Quang Định, Trường Chinh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trọng Tuyển, Xô Viết Nghệ Tĩnh chậm tái lập bê-tông nhựa nóng hoặc sau khi tái lập để lại gờ cao đến 10-15 cm. Các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Cửu Vân, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Tiên Hoàng, Trường Chinh, Đặng Văn Ngữ, Hoàng Văn Thụ... thì tái lập ẩu gây bong tróc, đọng nước tạo thành ổ gà” - Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Trần Hồng Nam cho biết.

Theo quan sát của chúng tôi, tại các đường Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển (quận Tân Bình, Phú Nhuận), sau khi tái lập đường, các lằn phui vẫn thấp hơn mặt đường từ một đến hai tấc, chẳng hạn đoạn đi qua trước Trường đại học Marketing trên đường Nguyễn Trọng Tuyển. Ngay tại ngã tư hai đường này, một khoảng đào rộng gần 3 m2 nhưng nhà thầu chỉ mới rải đá xanh, lại không rào chắn để cảnh báo. Tương tự, trước nhà 347 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 25, quận Bình Thạnh), cả đoạn đào dài hơn 30 m nằm ngoài tường rào cũng chưa được nhà thầu tái lập bằng nhựa nóng mà chỉ mới rải đá xanh. Một số người dân nơi đây cho biết vào ban đêm, nhiều vụ tai nạn do chạy vào hố đào đã xảy ra. Các mũi đào này thuộc dự án cải tạo môi trường kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội làm nhà thầu.

Người dân sống dọc hai bên đường Phan Huy Ích (phường 15, quận Tân Bình) thì càng khốn khổ hơn. Trên tuyến đường này đang triển khai dự án nâng cấp đường cống thoát nước và nâng cấp đường do Khu quản lý giao thông đô thị số 1 - Sở GTVT làm chủ đầu tư. Thi công xong phần nào, nhà thầu mang đá đổ đến đó để lấp phui nhưng chỉ đổ đá rồi để đó khiến bụi bay mù mịt cả ngày lẫn đêm. Ông Đinh Hùng - chạy xe ôm gần nhà thờ Hy Vọng trên đường này cho hay chỉ tính ở khu vực ông đứng chờ khách đã xảy ra sáu vụ tai nạn giao thông trong tuần rồi. Trong đó, có hai thanh niên té bị đập mặt xuống đá xanh, tét mặt phải vào bệnh viện khâu vết thương.

Bị lập biên bản vẫn rề rà

Theo ông Trần Hồng Nam, với các trường hợp này, thanh tra đều lập biên bản xử phạt và yêu cầu tái lập ngay, tuy nhiên nhiều nhà thầu vẫn chậm trễ khắc phục.

Mới đây, Thanh tra Sở GTVT đã kiến nghị Sở GTVT không cấp phép thi công các “lô cốt” tiếp theo đối với bảy nhà thầu thuộc dự án Vệ sinh môi trường TP do các đơn vị này sau khi tháo dỡ “lô cốt” đã tái lập mặt đường quá bê bối, gây tai nạn cho người đi đường. Ông Đậu An Phúc cho biết Sở sẽ xem xét kiến nghị của thanh tra giao thông. “Nếu có cấp phép tiếp cho các đơn vị này thì chúng tôi cũng yêu cầu nhà thầu phải tái lập hoàn chỉnh mặt đường ở các “lô cốt” đã tháo dỡ và cam kết tái lập tốt mặt đường ở những “lô cốt” sau để đảm bảo an toàn giao thông” - ông Phúc nhấn mạnh.