TP.HCM: Cháy kho hóa chất, thiệt hại khoảng 400 triệu đồng

Do nhà khóa cửa nên hàng xóm và công an phường phải phá cửa xông vào dập lửa. Sau đó, lực lượng PCCC kịp thời có mặt, khống chế được đám cháy. Thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng do năm tấn mực in bị cháy rụi, hai xe gắn máy hư hại nặng, rất may không có ai bị thương vong.

Căn nhà trên được Công ty F&F thuê phần sau để chứa hóa chất sản xuất mực in, phần trước Công ty Hiếu Tiến thuê làm xưởng cơ khí nhưng cả hai đơn vị đều không tuân thủ quy định về PCCC. Theo một cán bộ PCCC, nguyên nhân cháy có thể do chập điện và cháy lan sang khu vực để hóa chất sản xuất mực in.