TP.HCM: Cháy nổ nhà trong hẻm, hàng trăm người dân hoảng loạn

Vụ cháy xảy ra vào lúc 14h30 chiều 2/7 tại căn nhà số 145/ 24 đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10.









Lửa phát ra từ tầng 2 của căn nhà





Người dân trong hẻm 1 phen hoảng loạn



Theo Anh Phương (ANTĐ)



Theo người dân tại đây cho biết, vào thời điểm vụ cháy được phát hiện họ nghe nhiều tiếng nổ phát ra từ căn nhà trên, kèm theo đó là khói đen ngùn ngụt bốc lên dữ dội tại tầng 2. Mọi người trong hẻm hô hoán nhau, lấy nước tham gia dập lửa tại chỗ. Tuy nhiên, vị trí đám cháy nằm ở tầng 2 nên người dân không thể tiếp cận được.Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 1 đã huy động hàng chục cán bộ và 3 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Sau hơn hơn 10 phút, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, nhiều vật dụng trên tầng 2 của căn nhà bị cháy rụi.Được biết, căn nhà trên được chủ nhà ngăn ra nhiều phòng và cho nhiều sinh viên nữ thuê lại. Vào thời điểm vụ cháy xảy ra, rất may không có ai bên trong nhà. Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhâncó thể là do chập điện.Hiện các đơn vị nghiệp vụ và công an phường 11 đang khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân gây cháy.