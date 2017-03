TP.HCM chỉ đạo xử lý vụ ‘vào bệnh viện chém người’

TP cũng yêu cầu công an chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các cơ sở y tế… Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP đến thủ trưởng các đơn vị như trên.

Như đã thông tin, chiều 5-6, hơn chục thanh niên mang hung khí xông vào BV Quốc Ánh chém hai người làm náo loạn bệnh viện. Nhóm thanh niên chém người là con cháu ông Sỳ Vĩnh Sáng, chủ chành hàng A Tầy ở quận Tân Phú. Trước đó, hai thanh niên bị chém xông vào chành hàng ông Sáng, chém người nhà của ông này…