TP.HCM: Chuyển đổi xe ba, bốn bánh tự chế - Chưa gút được phương án hỗ trợ

Chiều 9-4, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã nghe Ban xây dựng đề án chuyển đổi xe ba, bốn bánh tại TP báo cáo dự thảo đề án trước khi thực hiện. Theo dự thảo đề án lần 4, TP sẽ dành trên 611 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ cho vay thay thế xe là trên 536 tỷ đồng và hỗ trợ không hoàn lại là trên 75 tỷ đồng.

Đối với nhóm xe ba, bốn bánh đang hoạt động thu gom rác, chất thải vệ sinh môi trường (trên 2.900 xe) sẽ được cho vay không lãi suất, trả trong vòng ba năm để thay thế bằng thùng, xe. Trong đó xe ba gác đạp sẽ thay thế bằng thùng 660 lít; xe ba gác máy, xe lam, xe lavi sẽ được thay thế bằng xe tải 550-570 kg và xe ép 2,5 tấn. Riêng đối với loại xe ba gác máy, xe lam, xe lavi thì sẽ được hỗ trợ không hoàn lại để học lái xe.

Đối với nhóm xe cơ giới ba bánh có đăng ký biển số nhưng không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (trên 1.200 xe) thì có gần 500 người được hỗ trợ để chuyển đổi nghề; số người còn lại sẽ được vay không lãi suất, trả trong vòng ba năm. Trong nhóm này có trên 720 xe được thay thế bằng loại xe tải dưới 1.000 kg hoặc bằng xe cơ giới ba bánh nhập khẩu. Mức vay tối đa không quá 120 triệu đồng/xe tải có trọng tải dưới 1.000 kg và không quá 15 triệu đồng/xe cơ giới ba bánh.

Đối với nhóm xe ba, bốn bánh tự chế không có đăng ký biển số (trên 15.400 xe) sẽ được hỗ trợ không hoàn lại ban đầu là bảy triệu đồng/xe đối với hộ nghèo và ba triệu đồng/xe đối với hộ dân. Đồng thời, trong số này có trên 260 người được hỗ trợ sinh hoạt phí (200 ngàn đồng/người/tháng) và có trên 260 người được hỗ trợ đào tạo nghề (không quá ba triệu đồng/người/khóa). Riêng với những người có nhu cầu vay vốn thuộc nhóm xe này, thành phố dự kiến sẽ hỗ trợ cho vay không quá 50 triệu đồng/hộ với lãi suất ưu đãi 0,17%/tháng (2%/năm), thời hạn vay không quá ba năm.

Dự kiến trước ngày 30-6-2008, TP sẽ hoàn tất việc thay thế toàn bộ xe thu gom rác cũ, đồng thời thay thế toàn bộ xe cơ giới ba bánh có đăng ký biển số nhưng không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, do thời gian học và thi lái xe kéo dài đến sáu tháng nên phải đến cuối năm 2007 mới xong. Do đó, Ban xây dựng đề án đề xuất thời gian chung cho việc thay thế, học và lái xe cho đến hết 31-12-2008 mới xong. Đối với nhóm xe ba, bốn bánh tự chế không đăng ký biển số, từ tháng 5-2008 đến tháng 12-2009, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phải hoàn thành công tác đào tạo nghề và vay vốn chuyển đổi nghề.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân chỉ chấp nhận một phần kinh phí hỗ trợ và cho vay (khoảng 40 tỷ đồng) để thay thế xe ba, bốn bánh theo đề án vì khoản tiền trên 611 tỷ đồng là quá lớn so với ngân sách TP. Phần còn lại các quận, huyện huy động từ các nguồn kinh phí khác. Đồng thời, để tránh tình trạng hỗ trợ tràn lan, sai đối tượng, ông Quân cũng yêu cầu các quận, huyện cần rà soát lại các đối tượng có các loại xe này. Như vậy, dự thảo đề án chuyển đổi xe ba, bốn bánh vẫn chưa được thông qua để triển khai thực hiện trên thực tế.